Gia Lai: Thanh niên xông vào ký túc đâm bạn gái tử vong vì bị đề nghị chia tay

Ngày 13/10, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Phạm Minh Phúc (SN 2000, trú tại xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) do liên quan vụ án mạng xảy ra tại ký túc xá thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị K.S. (SN 2006), sinh viên của phân hiệu, có quan hệ tình cảm với Phúc từ năm 2024. Thời gian gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn do chị S. nhiều lần đề nghị chia tay. Phúc nghi ngờ chị S. có quan hệ tình cảm với người khác.

Đối tượng Phạm Minh Phúc. Ảnh CAGL

Tối 12/10, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè, Phúc đến ký túc xá nơi chị S. ở tại phường Hội Phú. Thấy cửa phòng đóng kín, Phúc dùng gạch đập vỡ kính để mở cửa, sau đó xông vào phòng và dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào người chị S.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện. Qua kiểm tra, trên cơ thể chị S. có nhiều vết thương ở vùng cổ, ngực, lưng và tay. Sau khi gây án, Phúc đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an phường Hội Phú và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.