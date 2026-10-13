Gia Lai: Thanh niên dùng chân điều khiển xe máy rồi quay clip câu like

Ngày 13/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an xã Chư Sê làm việc với B.V.N. (SN 2008, trú tại xã Chư Sê) liên quan đến hành vi dùng chân điều khiển xe máy khi tham gia giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Hình ảnh thanh niên điều khiển xe máy bằng 2 chân. Ảnh cắt từ clip

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tiến hành rà soát, xác minh và xác định B.V.N. là người thực hiện hành vi trên. Lực lượng chức năng sau đó mời N. cùng phụ huynh đến làm việc. Tại buổi làm việc, N. cho biết clip được quay từ năm 2025, nhưng đến nay mới đăng tải lên các nền tảng số.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã ra quyết định tịch thu phương tiện của N. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình tuyên truyền, giáo dục, răn đe và lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng Công an làm việc với phụ huynh và thanh niên N. Ảnh CACC

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm để quay clip hoặc đăng tải lên mạng xã hội, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người cùng lưu thông trên đường.