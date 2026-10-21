Gia Lai thành lập Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Theo quyết định, Tổ công tác do ông Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Tổ trưởng.

Các thành viên Tổ công tác gồm: đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính) làm Thư ký Tổ công tác. Tùy từng dự án, Tổ trưởng có thể mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Khu đô thị CK54 (phường Pleiku) vẫn đang tìm nhà đầu tư. Ảnh: Hà Duy

Tổ công tác có nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, xử lý, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án có tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng, thuộc danh mục tại Phụ lục 07 kèm theo Văn bản số 12543/UBND-PVHCC ngày 10-10-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất triển khai phần mềm theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính được giao làm cơ quan thường trực, có trách nhiệm chuẩn bị nội dung các cuộc họp, theo dõi danh mục dự án, tổng hợp báo cáo định kỳ hằng tháng và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh; đồng thời dự thảo thông báo kết luận các cuộc họp.

Các thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng tham mưu và kết quả xử lý những nội dung được giao.

Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.