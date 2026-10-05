Gia Lai thành lập Cụm công nghiệp Mỹ An rộng 70 ha

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Mỹ An tại phường Hoài Nhơn. Cụm công nghiệp có địa điểm tại Tổ dân phố Mỹ An và Tổ dân phố An Lộc, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai; Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Công nghiệp Gia Lai là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Theo quyết định, Cụm công nghiệp Mỹ An có quy mô 70 ha. Ranh giới phía Đông và phía Tây giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía Nam giáp dự án Tuyến đường kết nối từ đường bộ cao tốc Bắc - Nam đến Khu công nghiệp Hoài Mỹ; phía Bắc giáp đường Bà Triệu và đất nông nghiệp.

Toàn bộ diện tích cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm san nền, đường giao thông nội bộ, cấp nước, thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, hệ thống điện và cây xanh. Việc đầu tư hạ tầng tập trung tạo quỹ đất sản xuất, từng bước hình thành không gian công nghiệp gắn với lợi thế nguyên liệu và nhu cầu phát triển sản xuất tại khu vực Hoài Nhơn.

Cụm công nghiệp được định hướng thu hút các ngành chế biến nông, lâm sản, chế biến thực phẩm; chế biến các sản phẩm từ dừa và sản phẩm phụ của dừa; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí, máy móc và các ngành công nghiệp nhẹ khác không gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó là các lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm mỹ nghệ từ nông sản địa phương, sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, mây, dừa, rơm và vật liệu đan lát; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, linh kiện điện tử, thiết bị y tế, sản phẩm công nghệ cao, phân bón, sản phẩm vi sinh và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ít gây ô nhiễm môi trường.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Mỹ An là 660 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 425 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng sơ bộ khoảng 235 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nhà đầu tư dự kiến bố trí 99 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và huy động 561 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ngân hàng. Theo tiến độ được phê duyệt, đến tháng 12/2026, nhà đầu tư phải hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư; tháng 2/2027 khởi công xây dựng và đến tháng 12/2028 hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động. Thời hạn hoạt động của cụm công nghiệp là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu nhà đầu tư dành tối thiểu 20 ha, tương đương 5% diện tích đất cụm công nghiệp, để bố trí cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện ký quỹ bảo đảm đầu tư và bố trí kinh phí để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Khoản kinh phí này được chuyển cho UBND phường Hoài Nhơn - đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - trong thời hạn 6 tháng kể từ khi được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư. Trường hợp chậm tiến độ, dự án không được gia hạn, trừ trường hợp bất khả kháng; nhà đầu tư phải tự chấm dứt thực hiện dự án nếu không bảo đảm tiến độ theo quy định.

UBND tỉnh giao các sở, ngành gồm Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Công an tỉnh và UBND phường Hoài Nhơn theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, tài chính, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các yêu cầu pháp lý khác.