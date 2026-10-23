Gia Lai: Tham vấn dự án nâng cao năng lực hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Dũng Nhân

Theo đó, Dự án “Nâng cao năng lực cho các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác vùng dân tộc thiểu số, miền núi để phát triển sản phẩm địa phương, sản phẩm du lịch dựa vào nội lực cộng đồng, gắn bảo vệ môi trường sinh thái, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và tham gia Chương trình OCOP” có tổng kinh phí 2,15 tỷ đồng.

Trong đó, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF SGP) tài trợ 1,95 tỷ đồng; vốn đối ứng của tổ chức chủ trì là 200 triệu đồng. Dự án dự kiến triển khai trong vòng 18 tháng, bắt đầu từ tháng 3-2027.

Dệt thổ cẩm ở làng Hà Văn Trên, huyện Vân Canh (cũ). Ảnh: Dũng Nhân

Địa bàn triển khai là một số xã phía Đông tỉnh, trong đó có An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn và các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng như Nhơn Hải, Nhơn Lý.

Đối tượng ưu tiên là các HTX, tổ hợp tác có thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tham gia thu mua, tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời hỗ trợ các HTX hoạt động trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Lễ cúng đổ đầu người - một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng và lâu đời nhất của dân tộc Chăm H’roi. Ảnh: Dũng Nhân

Thông qua phương pháp phát triển kinh tế dựa vào nội lực cộng đồng (ABCD), mục đích của việc triển khai dự án nhằm hướng đến nâng cao năng lực quản trị, tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường cho các HTX, tổ hợp tác.

Qua đó, phát huy tiềm năng các sản phẩm đặc trưng như dược liệu, dệt thổ cẩm và du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn giá trị văn hóa của đồng bào Chăm H’roi, Bahnar K'riêm, H're và bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần nâng cao sinh kế cho người dân.