Ngày 28-11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 14258/UBND-NNMT về việc tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Công văn nêu rõ: Trong ngày 28-11, mưa to đến rất to tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại khu vực phía Đông và giữa tỉnh, nhiều nơi có lượng mưa trên 200 mm. Mực nước lũ trên các sông đang lên. Đáng chú ý, lũ trên sông Hà Thanh tại Diêu Trì đã vượt báo động III; lũ trên sông Kôn tại Thạnh Hòa đã vượt báo động I.

Quốc lộ 1D qua tổ dân phố 6, phường Quy Nhơn Bắc ngập sâu. Ảnh: An Nhiên

Đến 16 giờ cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận 319 nhà bị ngập; lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 127 hộ dân với 410 nhân khẩu đến nơi an toàn. Một số công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, sạt lở; nhiều tuyến đường ngập sâu, gây chia cắt.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ ứng phó đã được chỉ đạo tại Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 27-11-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó, đặc biệt chú trọng các địa bàn có nguy cơ ngập sâu, chia cắt.

Đối với khu vực hạ du sông Kôn, sông Hà Thanh, nhất là các xã Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông và các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây cùng các phường thuộc khu vực An Nhơn, tỉnh yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ; khẩn trương rà soát, cảnh báo, hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản và chủ động sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt đến nơi an toàn trước khi xảy ra tình huống nguy hiểm.

Các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc và xã Đề Gi tiếp tục kiểm tra, rà soát khu dân cư có nguy cơ sạt lở đất, ngập sâu; bảo đảm điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân đã sơ tán, không để người dân tự ý trở về nhà khi chưa bảo đảm an toàn.

Riêng tại xã Canh Vinh cần đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn tại khu vực cầu Bà Lương, cầu Ri và đèo Nha Sam; kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại; chủ động phương án bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân làng Canh Tiến trong trường hợp bị cô lập, chia cắt.

Các địa phương thuộc lưu vực sông An Lão, Lại Giang - Tam Quan và những nơi đang xảy ra ngập lụt, chia cắt phải duy trì lực lượng ứng trực tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và vị trí có nguy cơ sạt lở; tuyệt đối không để bỏ trống vị trí, nhất là vào ban đêm.

Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn di dời người dân ở khu vực núi Một đến nơi an toàn. Ảnh: ĐVCC

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó tại các địa bàn trọng điểm; thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lũ trên từng lưu vực sông để kịp thời thông tin, cảnh báo và hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp ứng phó.

Đặc biệt, cần kiểm tra an toàn các hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước, hồ xung yếu và các tuyến đê bị hư hỏng trong những đợt mưa lũ vừa qua, nhất là tuyến đê Vân Hội tại xã Tuy Phước. Việc vận hành, điều tiết hồ chứa thủy lợi phải phù hợp với diễn biến mưa lũ, đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du và nguồn nước phục vụ phòng, chống hạn hán, thiếu nước năm 2027.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý, bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt tại cầu Bà Lương trên quốc lộ 19C, cầu Ri, đèo Nha Sam và các đoạn ngập sâu trên quốc lộ 1A qua phường Quy Nhơn Tây; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh; đồng thời triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng tại khu vực đô thị Quy Nhơn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, nhất là vùng hạ du sông Hà Thanh, sông Kôn, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống phát sinh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan được yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, ngập lụt, chia cắt, sạt lở đất và kết quả ứng phó, sơ tán dân, thiệt hại trên địa bàn; kịp thời báo cáo UBND tỉnh khi xảy ra sự cố hoặc tình huống nguy hiểm, bất thường.