Gia Lai tập trung thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa tỉnh Gia Lai đạt 20.738 tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán; thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đạt 14.642 tỷ đồng, bằng 93,3% dự toán, tăng 32,7% so với cùng kỳ.

Đến hết tháng 9/2026, thu tiền sử dụng đất tại Gia Lai đạt 53,5% dự toán.

Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất mới đạt 53,5% dự toán, giảm 36,2% so với cùng kỳ; dự kiến cả năm hụt khoảng 1.900 tỷ đồng so với dự toán. Tổng nợ thuế đến ngày 30/9/2026 còn 2.787 tỷ đồng.

Do đó, để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tập trung phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thủ tục đầu tư. Xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, cơ quan chủ trì và trách nhiệm phối hợp, không để chậm trễ ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.

Thuế tỉnh Gia Lai phải tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách. Rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu thuế, phí còn dư địa, tập trung các lĩnh vực, địa bàn có khả năng tăng thu. Đẩy mạnh kiểm tra việc kê khai, quản lý hóa đơn, chống trốn thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao Thuế tỉnh phối hợp cùng Sở Tài chính rà soát, đánh giá toàn diện khả năng thực hiện từng khoản thu, xác định cụ thể các nguồn thu còn dư địa và số thu tăng thêm có thể huy động trong những tháng cuối năm. Xây dựng phương án bù đắp phần hụt thu tiền sử dụng đất và tác động giảm thu do thực hiện các chính sách. Bảo đảm cân đối nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 sau khi đã tính toán, bù đắp đầy đủ các khoản hụt thu nêu trên.

Đồng thời, Chi cục Hải quan khu vực XIV rà soát tình hình xuất nhập khẩu, làm việc với doanh nghiệp có nguồn thu lớn. Tạo thuận lợi thông quan gắn với quản lý chặt nghĩa vụ thuế, chống thất thu. Xây dựng giải pháp khai thác nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2026 đạt trên 800 tỷ đồng. Kịp thời báo cáo tiến độ và khó khăn, vướng mắc với tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính rà soát, đề xuất việc điều chuyển, bố trí nguồn để tăng cường giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 và có phương án xử lý đối với trường hợp tiến độ nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo kịp thời. Rà soát việc nộp tiền sử dụng đất các khu đất tái định cư do tỉnh đầu tư để điều chỉnh, hạch toán ngân sách tỉnh đảm bảo theo quy định phân cấp nhà nước hiện hành; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 10/2026.