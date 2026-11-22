Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Các dự án giao thông trọng điểm được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới kết nối hạ tầng, liên thông cao tốc Bắc - Nam với các khu công nghiệp và cảng biển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, hai dự án được yêu cầu ưu tiên hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2026 là tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam đến Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ; tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển ĐT.639, kết nối cảng Đề Gi.

Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối các khu công nghiệp, cảng biển với hệ thống giao thông quốc gia, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và thu hút đầu tư.

Cụ thể, tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ có chiều dài khoảng 16,37 km, tổng vốn đầu tư hơn 2.114 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo kết nối trực tiếp từ khu công nghiệp, cảng biển đến Quốc lộ 1 và cao tốc Bắc - Nam, góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa khu vực phía Đông tỉnh.

Trong khi đó, tuyến đường nối Quốc lộ 1 với đường ven biển ĐT.639, kết nối cảng Đề Gi, dài hơn 17 km, tổng mức đầu tư hơn 1.427 tỷ đồng. Công trình đi qua địa bàn hai xã Hòa Hội và Đề Gi, được kỳ vọng tăng khả năng lưu thông giữa Quốc lộ 1, đường ven biển và cảng Đề Gi, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án đang gặp những vướng mắc liên quan đến xác nhận nguồn gốc đất, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và di dời mồ mả.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Bí thư Đảng ủy xã Đề Gi và xã Phù Mỹ Đông trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Đồng thời, chấn chỉnh tình trạng chậm trễ, thiếu chủ động trong thời gian qua, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trong tháng 11/2026.

Tại xã Phù Mỹ Đông, địa phương được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc xác nhận nguồn gốc đất đai chưa đầy đủ thông tin, ảnh hưởng đến việc lập phương án bồi thường. Đặc biệt, những trường hợp đất rừng chồng lấn với đất sản xuất của người dân phải được rà soát, xác định rõ nguồn gốc và thời điểm sử dụng để giải quyết theo quy định.

Không chỉ các tuyến kết nối khu công nghiệp, cảng biển, UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường Ngô Mây nối dài tại phường Quy Nhơn Nam và dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư tại phường Quy Nhơn.

Đối với nút giao Đống Đa - Hoa Lư, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 900 tỷ đồng, trong đó có hạng mục xây dựng cầu vượt một chiều dài khoảng 304 m. Công trình nhằm tổ chức lại các dòng phương tiện, giảm xung đột giao thông tại khu vực đô thị Quy Nhơn. U

BND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với địa phương giải quyết các vướng mắc về đơn giá bồi thường, hoàn thiện phương án đối với những trường hợp còn lại để đẩy nhanh tiến độ.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng; nâng cao trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường theo từng đợt, không chờ hoàn thành tất cả hồ sơ mới thực hiện.

Các địa phương cũng phải tập trung vận động người dân bàn giao mặt bằng, giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại; đồng thời bảo đảm quyền lợi tái định cư, hỗ trợ người dân trong thời gian chờ bố trí đất ở. Công tác di dời mồ mả phải hoàn thành chậm nhất ngày 15/12/2026.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh lập kế hoạch tiến độ chi tiết đối với các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2027; chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Việc xử lý dứt điểm những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị được xem là yêu cầu quan trọng để các dự án giao thông trọng điểm không tiếp tục chậm tiến độ, sớm phát huy hiệu quả đầu tư.