Gia Lai tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 47-CTr/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết số: 29-NQ/TW, 30-NQ/TW, 31-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Nội dung trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ảnh: Đức Thụy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; triển khai đồng bộ, gắn trách nhiệm với kết quả đầu ra và thời hạn hoàn thành.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, tháo gỡ vướng mắc về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, cơ chế phối hợp giữa cấp tỉnh và cấp xã, biên chế, vị trí việc làm và năng lực cán bộ cơ sở trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc giao nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ” (rõ cơ quan chủ trì, phối hợp; rõ việc; rõ thời gian; rõ sản phẩm; rõ thẩm quyền; rõ nguồn lực). Người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra thực địa, đối thoại, xác định rõ đầu mối xử lý và thời hạn giải quyết công việc, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Trong đó, tập trung đổi mới công tác cán bộ theo hướng đánh giá thực chất, liên tục, dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc. Kết quả đánh giá phải có minh chứng, làm căn cứ quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và sàng lọc cán bộ.

Tập trung đổi mới công tác cán bộ theo hướng đánh giá thực chất, liên tục, dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc. Ảnh: Quang Tấn

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được gắn với vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn, ưu tiên nâng cao năng lực quản trị chính quyền địa phương 2 cấp, kiến thức về pháp luật, tài chính - ngân sách, đất đai, quy hoạch, xây dựng, tiếp công dân và chuyển đổi số.

Tỉnh đồng thời chú trọng tạo nguồn, quy hoạch và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học công nghệ và người có năng lực nổi trội; kịp thời trọng dụng, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Những trường hợp yếu kém, trì trệ, né tránh trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm phải được xem xét xử lý hoặc thay thế theo quy định.

Công tác cán bộ phải bảo đảm công khai, minh bạch về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng ngừa chạy chức, chạy quyền và lợi ích nhóm.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi triển khai được rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp; 100% nhiệm vụ mới được giao theo nguyên tắc “6 rõ”.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu chuẩn hóa, cập nhật 100% hồ sơ, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và các hệ thống đã triển khai; bảo đảm 100% cán bộ thuộc diện đánh giá được thực hiện theo tiêu chí, quy trình hiện hành, có minh chứng.

Kết quả đánh giá phải được sử dụng trong công tác cán bộ; các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín thấp hoặc trì trệ phải được xem xét, xử lý kịp thời.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, bảo đảm dữ liệu chính xác, thống nhất, an toàn, bảo mật. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo đóng vai trò hỗ trợ; con người kiểm chứng, quyết định và chịu trách nhiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đưa việc thực hiện các nghị quyết vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; đánh giá dựa trên kết quả thực tế, có minh chứng, không chỉ căn cứ việc ban hành văn bản.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn thành quán triệt, xác định nhiệm vụ ưu tiên và phân công thực hiện trong quý IV/2026.