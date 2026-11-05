Gia Lai: Tập huấn về kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Tham dự hội nghị có 150 đại biểu là người phát ngôn của các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại hội nghị, các đại biểu được trang bị kiến thức, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí; chuẩn bị nội dung phát ngôn, trả lời phỏng vấn; nhận diện, xử lý và ứng phó với khủng hoảng truyền thông; ứng xử trong môi trường truyền thông hiện đại.

Hội nghị cũng định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về APEC 2027, gắn với quảng bá hình ảnh địa phương.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn trao đổi, thảo luận về những vấn đề thực tiễn trong công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý các tình huống truyền thông.

Bà Phạm Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao) trao đổi một số nội dung tại tập huấn. Ảnh: Hoàng Vũ

Hội nghị nhằm nâng cao kỹ năng, trách nhiệm của người phát ngôn, bảo đảm việc cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, chính xác; tăng cường khả năng chủ động xử lý khủng hoảng truyền thông; đồng thời góp phần chuẩn bị công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Gia Lai trong thời gian diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp không chính thức (ISOM) APEC 2027.