Gia Lai: Tập huấn triển khai mô hình điểm “Bánh mì an toàn”

Tham gia hội nghị có gần 30 đại biểu là chủ cơ sở, người quản lý và người lao động tại 10 cơ sở được lựa chọn triển khai mô hình điểm trên địa bàn phường Pleiku.

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến những quy định pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; nhận diện, kiểm soát các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm.

Tham gia tập huấn có gần 30 học viên là chủ cơ sở, quản lý, người lao động tại 10 cơ sở ở phường Pleiku được chọn triển khai mô hình điểm "Bánh mì an toàn". Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn thực hiện quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; đánh giá kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển và kinh doanh thực phẩm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể liên quan đến bánh mì. Cả hai vụ đều không ghi nhận trường hợp tử vong. Việc triển khai mô hình điểm “Bánh mì an toàn” nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động kinh doanh bánh mì, từng bước hình thành các cơ sở thực hành đúng quy định để làm cơ sở nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.