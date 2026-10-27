Gia Lai tập huấn nghiệp vụ vận tải cho gần 100 tài xế

Ông Trần Đình Sơn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, đây là lần đầu Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ vận tải cho người lái xe kinh doanh vận tải, nhằm cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng lái xe an toàn và chất lượng phục vụ hành khách.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải cho người lái xe kinh doanh vận tải. Ảnh: T.Q

Nội dung tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ vận tải và các kỹ năng cần thiết; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ hành khách, chủ hàng. Qua đó, góp phần bảo đảm trật tự, ATGT, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.

Đây là đợt tập huấn nghiệp vụ vận tải được Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức theo kế hoạch nhằm triển khai các quy định về hoạt động vận tải đường bộ, góp phần nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

"Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình tập huấn còn lồng ghép nội dung giới thiệu đến du khách về văn hóa, lịch sử, con người, ẩm thực và những giá trị đặc trưng của vùng đất Gia Lai", ông Sơn cho biết thêm.

Đợt tập huấn nghiệp vụ vận tải triển khai từ ngày 27-30/10. Các học viên nếu kiểm tra đạt sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ vận tải. Đây là điều kiện bắt buộc trong lĩnh vực vận tải hành khách được quy định tại Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ và Nghị định số 218/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP.