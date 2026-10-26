Gia Lai tập huấn nghiệp vụ truyền thông chính sách trên môi trường số

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được báo cáo viên Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh truyền đạt 4 chuyên đề về công tác thông tin, tuyên truyền trên môi trường số.

Ông Lê Dũng Linh - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Dũng Nhân

Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng khai thác, lựa chọn, kiểm chứng nguồn tin; tổ chức biên tập, sản xuất tin, bài và các sản phẩm thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh cũng như các trang thông tin điện tử thành phần.

Đối với truyền thông chính sách, các đại biểu được hướng dẫn lựa chọn vấn đề, xây dựng thông điệp, giải thích chính sách theo hướng dễ hiểu, thiết thực, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân

Hội nghị cũng giới thiệu Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng các trang thông tin điện tử thành phần thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai; hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm theo từng tiêu chí.

Cùng với đó là kỹ năng quản trị, vận hành tài khoản mạng xã hội; tổ chức nội dung, tăng tương tác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khai thác nguồn, hỗ trợ biên tập, sản xuất sản phẩm thông tin, gắn với yêu cầu kiểm chứng và kiểm soát chất lượng.

Ông Nguyễn Xuân Hồng - Tổng Thư ký tòa soạn Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chia sẻ một số kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái truyền thông. Ảnh: Dũng Nhân

Thông qua thực hành, xử lý tình huống và trao đổi, giải đáp vướng mắc, hội nghị giúp đại biểu rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng thông tin và hiệu quả truyền thông chính sách tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới.