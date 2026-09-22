Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Mặt trận năm 2026

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 135 xã, phường với sự tham dự của hơn 1.000 cán bộ làm công tác Mặt trận.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận ngày càng cao. Không chỉ cần nắm vững kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng, cán bộ làm công tác Mặt trận mà còn phải đổi mới tư duy, phương pháp và cách tiếp cận công việc để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nội dung bồi dưỡng lần này được xây dựng trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế của đội ngũ cán bộ Mặt trận trong toàn tỉnh, tập trung vào những vấn đề cơ sở đang quan tâm, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các báo cáo viên lựa chọn những nội dung thiết thực, sát thực tiễn; tăng cường trao đổi, tương tác, gắn lý luận với những tình huống cụ thể tại cơ sở. Đồng thời, cán bộ tham gia hội nghị cần phát huy tinh thần chủ động, tích cực trao đổi những vấn đề còn vướng mắc để cùng làm rõ, tháo gỡ.

Từ đó, vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Ảnh: Minh Hoàng

Trong 2 ngày, các đại biểu được nghiên cứu, trao đổi 4 chuyên đề trọng tâm gồm: Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Những vấn đề mới về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Chuyển đổi số trong công tác Mặt trận các cấp, hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống Điều hành tác nghiệp của Mặt trận; Kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong nhân dân.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp công tác; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.