Gia Lai tập huấn kỹ năng truyền thông số cho hơn 300 học viên

Ngày 27/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng các hình thức truyền thông mới trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Hơn 300 học viên đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, quảng cáo, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho hay: Việc đổi mới phương thức truyền thông có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng phát triển của tỉnh, nhất là trong bối cảnh Gia Lai mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập và đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh".

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung, trong kỷ nguyên số, phương thức tiếp nhận thông tin của xã hội đã thay đổi hoàn toàn. Người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, không còn thụ động chờ đọc tin văn bản dài dòng. Họ tiếp cận cuộc sống qua những video ngắn, qua hình ảnh trực quan, âm thanh sinh động và sự tương tác đa chiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nhấn mạnh: Làm truyền thông số cho cơ quan nhà nước, cho doanh nghiệp hay sản phẩm OCOP không phải là quay clip tùy tiện rồi đưa lên mạng.

"Chúng ta làm truyền thông số phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: "Nội dung là cốt lõi - Thông điệp phải chuẩn xác - Cách thể hiện phải sáng tạo - Kiểm duyệt phải chặt chẽ". Càng sử dụng công nghệ và Trí tuệ nhân tạo (AI) trong quay dựng, biên tập, chúng ta càng phải làm chủ nội dung, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tuân thủ bản quyền, giữ gìn thuần phong mỹ tục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện đúng các quy định pháp luật của Nhà nước", bà Chung cho hay.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên đã được giới thiệu tổng quan về xu hướng truyền thông trên nền tảng TikTok; hướng dẫn kỹ năng xây dựng ý tưởng, kịch bản, quay dựng, biên tập và sản xuất video ngắn phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Chương trình đồng thời trang bị kiến thức về quản lý, kiểm duyệt nội dung, xử lý phản hồi và nhận diện thông tin sai lệch trên môi trường số.

Bên cạnh đó, học viên cũng được thực hành xây dựng, sản xuất và hoàn thiện video ngắn; trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Thông qua hội nghị, học viên có thêm kiến thức và kỹ năng ứng dụng các hình thức truyền thông mới vào công việc, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Gia Lai trên nền tảng số; đồng thời hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp và chủ thể OCOP tiếp cận công chúng hiệu quả hơn, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế địa phương.