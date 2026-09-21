Gia Lai: Tập huấn kỹ năng điều khiển xuồng máy cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân

Trong thời gian tập huấn, học viên được trực tiếp thực hành trên vùng nước đầm Thị Nại và cửa biển Quy Nhơn.

Quang cảnh lớp tập huấn thực hành kỹ năng điều khiển xuồng máy cho CAND năm 2026. Ảnh: N.L

Nội dung tập huấn tập trung vào những thao tác đòi hỏi kỹ năng thực tế như điều khiển xuồng trên đường trường, xoay trở trong phạm vi hẹp, cập bến cố định, cập mạn phương tiện khác đang hành trình. Bên cạnh đó, học viên được rèn kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh, cứu hộ, cứu nạn trên đường thủy, khắc phục một số sự cố thường gặp, bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.

Việc huấn luyện được gắn với những tình huống có thể phát sinh khi làm nhiệm vụ, nhất là tuần tra, kiểm soát trên đường thủy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ hướng dẫn các học viên cách điều khiển, xử lý tình huống đối với xuồng máy. Ảnh: N.L

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện đúng kỹ thuật, chủ động ứng phó khi điều kiện thời tiết, dòng nước diễn biến phức tạp và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và góp phần nâng cao năng lực tuần tra, kiểm soát đường thủy, phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và xử lý các tình huống đột xuất trên địa bàn.