Gia Lai tạo đà cho ngành du lịch từ Năm Du lịch quốc gia 2026

Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Theo thống kê, trong tháng 10, Gia Lai đón khoảng 798.000 lượt khách, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, lượng khách đạt khoảng 14,3 triệu lượt, tăng 24,6%. Tổng thu từ du lịch vượt 31.000 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng tăng của điểm đến, đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển du lịch theo chiều sâu, cải thiện chất lượng trải nghiệm và khả năng giữ chân du khách.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, lợi thế nổi bật của địa phương là sự kết hợp giữa tài nguyên du lịch biển, cao nguyên. Từ Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô đến Biển Hồ, núi lửa Chư Đang Ya và các hệ sinh thái rừng tự nhiên, Gia Lai có điều kiện hình thành những hành trình trải nghiệm đa dạng.

Địa phương còn sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như di sản Champa, di tích Tây Sơn, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật tuồng, bài chòi và văn hóa đồng bào Jrai, Ba Na. Trên cơ sở những lợi thế này, Gia Lai sẽ tập trung phát triển 4 nhóm sản phẩm du lịch chủ lực.

Nhóm thứ nhất là du lịch liên thông biển - cao nguyên trên trục Quy Nhơn - Pleiku. Nhóm thứ hai là du lịch di sản, lịch sử gắn với hệ thống tháp Chăm, di tích Tây Sơn và Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. Hai nhóm còn lại gồm du lịch sinh thái gắn với rừng, núi, sông hồ, biển đảo - nông nghiệp; và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa, tạo sinh kế cho người dân.

Lợi thế nổi bật của địa phương là sự kết hợp giữa tài nguyên du lịch biển, cao nguyên. Ảnh: Hanoitourist

Việc liên kết các điểm đến được kỳ vọng tạo thêm những trải nghiệm có chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và thu hút du khách quay trở lại. Cùng với đa dạng hóa sản phẩm, Gia Lai chú trọng phát huy vai trò của hai cảng hàng không Phù Cát và Pleiku, tăng cường kết nối giữa hàng không, đường bộ và đường sắt.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ (charter) đến Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026 - 2027. Theo chính sách này, doanh nghiệp lữ hành quốc tế đáp ứng các điều kiện quy định được hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay charter đưa khách quốc tế đến Phù Cát.

Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm thúc đẩy các dự án như đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển, như Ghềnh Ráng - Vũng Chua, khu đô thị du lịch An Quang tại xã Đề Gi, khu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe tại Biển Hồ và các dự án liên quan đến Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng... góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, 39 đoàn nghệ nhân, trong đó có 29 đoàn đến từ các xã, phường của Gia Lai và 10 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, đã góp phần tái hiện bức tranh đa dạng về đời sống văn hóa truyền thống của địa phương. Những ngôi làng thu nhỏ với hoạt động trình diễn cồng chiêng, chỉnh chiêng, giã gạo, tạc tượng gỗ, dệt vải, đan lát và giới thiệu nhà rông đã đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 vừa diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 8/11/2026. Ảnh: Quy Nhơn Tourist

Điểm đáng chú ý là du khách không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn được trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm nghề truyền thống và sinh hoạt cộng đồng. Đây là hướng khai thác có giá trị đối với du lịch trải nghiệm, khi văn hóa trở thành nội dung cốt lõi tạo sức hấp dẫn cho điểm đến, thay vì chỉ dựa vào cảnh quan hay các hoạt động tham quan đơn thuần.

Đặc biệt, Festival năm nay còn ghi dấu sự kiện Bộ cồng chiêng Kơ Đơ được công nhận là Bảo vật quốc gia theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng được kết tinh qua nhiều thế hệ của cộng đồng người Jrai.

Phát biểu tại Festival, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh định hướng đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, để du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân. Hiệu quả phát triển du lịch không chỉ được đo bằng lượng khách hay doanh thu, mà còn phải được đánh giá qua khả năng duy trì nghề truyền thống, bảo đảm sinh kế cho người dân, trao truyền di sản và giữ gìn chất lượng môi trường.

Lễ mừng nhà rông mới tại làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) ngày 31/10 vừa qua. Ảnh: Báo Gia Lai

Trong hai tháng cuối năm 2026, Gia Lai sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi để "về đích" Năm Du lịch quốc gia 2026.. Đầu tiên, Hội nghị không chính thức các Quan chức cao cấp APEC (ISOM), dự kiến đón khoảng 350 - 400 người tham dự, sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9/12/2026. Các sự kiện ISOM bao gồm Hội thảo chuyên đề về các ưu tiên Năm APEC 2027 trong ngày 7/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Trong ngày 8/12/2026, các hoạt động gồm phiên họp hẹp ISOM (dự kiến Khách sạn ANYA Premier); cuộc họp không chính thức của Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phiên họp toàn thể ISOM sẽ diễn ra trong ngày 9/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ngoài ra, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, trong ngày 8/12/2026, UBND tỉnh Gia Lai cũng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh. Hội nghị dự kiến có sự tham gia từ 1.000 đến 1.200 đại biểu.

Hội nghị là dịp để tỉnh này giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và định hướng phát triển của tỉnh Gia Lai; quảng bá sản phẩm, dịch vụ, điểm đến du lịch của tỉnh đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp lớn thuộc các nền kinh tế thành viên APEC. Bên lề sự kiện ISOM sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương cũng như các hoạt động giao lưu, kết nối.

Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra ngày 6/12 tại Quy Nhơn. Ảnh: Bình Định

Bên cạnh đó trong tháng 12/2026, UBND tỉnh Gia Lai cũng tổ chức chuỗi sự kiện để bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Theo đó, Hội nghị tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra tại phường Quy Nhơn vào ngày 6/12/2026. Tiếp đến, Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn vào ngày 6/12/2026. UBND tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ bắn pháo hoa chào mừng hoặc bay drones light trong đêm bế mạc.

Nhân dịp này, địa phương cũng tổ chức loạt hoạt động hưởng ứng như lễ đón tàu biển quốc tế cập cảng Quy Nhơn vào ngày 4/12/2026; đón tàu hỏa charter đến tỉnh Gia Lai tại Ga Diêu Trì vào ngày 9/12/2026…