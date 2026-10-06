Gia Lai: Tăng tốc tiêm bù, tiêm vét vaccine nhằm kiểm soát dịch bệnh

Do đó, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đang tăng tốc triển khai tiêm bù, tiêm vét, tăng cường giám sát, xử lý các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và chủ động phòng, chống bệnh dại trong những tháng cuối năm 2026.

Tiêm vaccine phòng cúm mùa tại Đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (đường Lê Duẩn, phường Trà Bá, thành phố Pleiku). Ảnh tư liệu: Hồng Điệp/TTXVN.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông tin, đến ngày 22/9, toàn tỉnh ghi nhận 6.709 ca sốt xuất huyết, trong đó có 1 trường hợp tử vong; 1.395 ca tay chân miệng. Đáng chú ý, bệnh dại đã làm 5 người tử vong. Trong khi đó, đến hết tháng 8/2026 , tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng mới đạt 59,92%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu từ 95% trở lên. Khoảng cách này đặt ra yêu cầu ngành Y tế và các địa phương phải khẩn trương rà soát những trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi, tổ chức tiêm bù, tiêm vét, nhất là đối với trẻ em. Việc nâng tỷ lệ tiêm chủng không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 mà còn góp phần tạo hàng rào bảo vệ trẻ em, hạn chế nguy cơ xuất hiện và lan rộng các ổ dịch trong cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Đinh Hà Nam cho biết, từ nay đến cuối năm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tổ chức tiêm bù, tiêm vét nhằm nâng tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, kiểm soát chặt các bệnh sốt xuất huyết, dại và tay chân miệng, hạn chế số ca mắc và tử vong. Để nâng tỷ lệ bao phủ vaccine, các cơ sở y tế tiếp tục rà soát danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, xác định những trường hợp bỏ sót hoặc chưa tiêm đủ mũi để vận động gia đình đưa trẻ đi tiêm. Công tác tuyên truyền được tăng cường nhằm giúp người dân hiểu rõ vai trò của vaccine trong phòng bệnh, tránh tâm lý chủ quan hoặc bỏ qua các mũi tiêm theo lịch.

Đối với sốt xuất huyết, ngành Y tế tiếp tục giám sát chặt diễn biến ca bệnh, phát hiện và xử lý sớm các ổ dịch, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy. Người dân được khuyến cáo chủ động loại bỏ các dụng cụ chứa nước có thể trở thành nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh.

Bệnh tay chân miệng cũng cần được đặc biệt lưu ý trong những tháng cuối năm. Đến ngày 24/9, số ca mắc đã tăng lên 1.425 ca, với 39 ổ dịch. Ngành Y tế yêu cầu tăng cường giám sát tại các trường mầm non, nhóm trẻ và hộ gia đình có trẻ nhỏ, chú trọng vệ sinh tay, đồ dùng, đồ chơi và môi trường sinh hoạt để hạn chế lây lan.

Đối với bệnh dại, 5 trường hợp tử vong là cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ từ chó, mèo không được quản lý, tiêm phòng đầy đủ. Ngành Y tế khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc có tiếp xúc nguy cơ cần xử lý ngay vết thương và đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại khi có chỉ định. Việc chậm trễ tiêm phòng sau phơi nhiễm có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Song song với phòng, chống từng loại dịch bệnh, Gia Lai tiếp tục củng cố năng lực y tế dự phòng, nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện sớm và xử lý ngay từ cơ sở. Các đơn vị y tế chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư, hóa chất và trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh gia tăng.

Bên cạnh phòng, chống dịch, ngành Y tế Gia Lai tiếp tục thực hiện khám sức khỏe định kỳ, củng cố nhân lực tuyến cơ sở và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư y tế. Việc đồng thời nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, tăng cường y tế dự phòng và củng cố năng lực điều trị được kỳ vọng góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm số ca mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm trong thời gian tới.