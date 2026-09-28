Gia Lai tăng tốc làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai

Theo số liệu được báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tỉnh Gia Lai ngày 25/9, tiến độ thực hiện trên địa bàn tiếp tục có chuyển biến rõ rệt.

Đến ngày 23/9, toàn tỉnh đã làm sạch, chuẩn hóa 1.467.552 thửa đất đạt Nhóm 1, chiếm 91% tổng phạm vi, tăng 31.939 thửa so với ngày 17/9. Số thửa còn đủ điều kiện tiếp tục xử lý giảm từ 75.005 xuống 43.066 thửa.

Tiến độ cập nhật, đồng bộ dữ liệu cũng được đẩy nhanh. Số thửa đã cập nhật, đồng bộ tăng từ 426.237 lên 515.990 thửa, đạt 91,59%, tăng 89.753 thửa so với kỳ trước.

Qua đó, số hồ sơ đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ giảm từ 129.628 xuống còn 40.713 thửa.

53 xã, phường đã đồng bộ 100% dữ liệu đất đai

Ở cấp xã, nhiều địa phương đã hoàn thành 100% kê khai, đăng ký và xét duyệt, chuyển trọng tâm sang khâu đồng bộ dữ liệu.

Đến ngày 23/9, có 53 xã, phường trong danh sách theo dõi đạt 100% đồng bộ. Trong đó, nhiều địa phương có khối lượng dữ liệu lớn như Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Hòa Hội và Ngô Mây đã hoàn thành toàn bộ khối lượng được giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, toàn tỉnh hiện còn 102.076 thửa thuộc nhóm hồ sơ khó xử lý.

Trong số này, 44.953 thửa thiếu hoặc sai lệch dữ liệu không gian, cần đo đạc, chỉnh lý; 20.120 thửa có người đứng tên trên Giấy chứng nhận đã qua đời nhưng chưa hoàn tất thủ tục thừa kế, đăng ký biến động.

Ngoài ra, 21.220 thửa chưa xác định được người sử dụng đất hoặc thông tin định danh có sai lệch lớn; 15.783 thửa còn thiếu hồ sơ pháp lý, hồ sơ lưu trữ, hồ sơ quét hoặc Giấy chứng nhận.

Các nhóm hồ sơ này đang được cơ quan chuyên môn rà soát, phân loại để xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Công tác đối khớp dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng chuyển sang giai đoạn xử lý các trường hợp khó xác thực. Công an tỉnh đã hoàn tất việc tra cứu, đối khớp 100%; hiện còn 170.166 trường hợp chưa thể xác thực theo dữ liệu hiện có.

Gia Lai quyết liệt đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh: Hoàng Hà

Rà soát từng nhóm hồ sơ, xác định rõ lộ trình xử lý

Tại cuộc họp ngày 25/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai phân loại từng nhóm nhiệm vụ, xác định rõ trọng tâm, lộ trình và thời hạn hoàn thành.

Đối với 43.066 thửa đất đã đủ điều kiện xử lý, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong tháng 9/2026 theo cam kết.

Với 44.953 thửa thiếu thông tin, chưa đối khớp dữ liệu không gian, Văn phòng Đăng ký đất đai được yêu cầu rà soát, phân loại từng trường hợp, xác định những khu vực đã có dữ liệu đo bay để chuyển sang xử lý.

Đối với 20.120 thửa có người đứng tên trên Giấy chứng nhận đã qua đời nhưng chưa thực hiện thủ tục thừa kế, đăng ký biến động, cơ quan chuyên môn được yêu cầu lập danh sách, theo dõi riêng để có phương án xử lý phù hợp.

Với 21.220 thửa chưa xác định được người sử dụng đất hoặc có sai lệch lớn về thông tin định danh, Văn phòng Đăng ký đất đai được giao phối hợp với UBND các xã, phường xác minh, xử lý.

UBND cấp xã cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thành kê khai đối với 1.540 thửa đất, làm cơ sở xét duyệt, cập nhật và đồng bộ dữ liệu.

Liên quan dự án đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng UAV, hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán đã cơ bản hoàn thiện về chuyên môn, kỹ thuật và dự toán với khối lượng chi tiết của 135 xã, phường.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện phương án triển khai, xác định rõ phạm vi, tiến độ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan, bảo đảm tiến độ chiến dịch và chất lượng dữ liệu đất đai sau khi hoàn thành.