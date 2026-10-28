Gia Lai tăng tốc hoàn thiện đường giao thông nông thôn

Người dân đồng lòng mở đường

Sau những đợt mưa kéo dài, khi thời tiết nắng ráo trở lại trong tháng 10, nhiều địa phương thuộc khu vực phía Tây tỉnh khẩn trương triển khai thi công đường giao thông nông thôn.

Người dân chủ động di dời hàng rào, cây trồng để bàn giao mặt bằng; các đơn vị thi công tập kết vật liệu, huy động nhân lực, máy móc, phấn đấu sớm hoàn thành công trình, phục vụ nhu cầu đi lại và thu hoạch nông sản.

Tại xã Ia Phí, địa phương đã hoàn thành nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường với kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2025 chuyển sang.

Ngoài ra, với hơn 6 tỷ đồng ngân sách tỉnh bổ sung, UBND xã Ia Phí triển khai 3 tuyến đường tại làng Mrông Ngó dài khoảng 1,13 km, đường làng Mrông Yố dài khoảng 1,1 km và đường đi vào khu vực nhà mồ làng Mrông Yố dài khoảng 1,12 km. Sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu, các công trình bắt đầu thi công từ đầu tháng 10.

Tuyến đường làng Mrông Yố trước đây là đường đất, mặt đường hẹp, thường trơn trượt vào mùa mưa, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản.

Tuyến đường Mrông Yố (xã Ia Phí) đang triển khai thi công. Ảnh: N.D

Để có mặt bằng thi công, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân di dời hàng rào, vật kiến trúc và cây trồng, hiến đất mở rộng đường.

Anh Siu Khiêr - người dân làng Mrông Yố - chia sẻ: “Được vận động, các hộ đều tự nguyện di dời hàng rào, chặt hạ cây trồng để bàn giao mặt bằng làm đường. Bà con mong đường bê tông sớm hoàn thành, kịp phục vụ thu hoạch cà phê năm nay”.

Ông Nguyễn Công Sơn - Chủ tịch UBND xã Ia Phí - cho hay: Những năm gần đây, từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung sức của người dân, địa phương từng bước nâng cấp, sửa chữa, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và đường liên xã. Sự đồng thuận của người dân giúp công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, tạo điều kiện triển khai các công trình.

Tại xã Biển Hồ, nhiều tuyến đường đang được sửa chữa, nâng cấp. Địa phương cũng khẩn trương sửa chữa tuyến đường vào núi lửa Chư Đang Ya, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách tham quan.

Ở làng Bui-Broong, các hộ dân dọc tuyến đường từ QL 14 vào làng đã tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, nhường đất mở rộng đường. Ông Byít cho hay: “Gia đình tôi cùng nhiều hộ đã huy động người thân giúp tháo dỡ, di dời để sớm bàn giao mặt bằng. Có đường bê tông, bà con đi lại và vận chuyển cà phê mùa thu hoạch sẽ thuận tiện hơn”.

Tranh thủ thời tiết, đẩy nhanh tiến độ

Sau hơn 2 tháng mưa kéo dài, tiến độ thi công nhiều công trình xây dựng cơ bản bị ảnh hưởng. Khi thời tiết thuận lợi, các xã Ia Grai, Đak Sơmei, Ia Le, Phú Thiện… tập trung triển khai các công trình giao thông nông thôn.

Xã Đak Sơmei đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Ảnh: N.D

Tại xã Ia Le, nhiều tuyến đường đang được thi công, gồm đường thôn Kênh Săn dài gần 521 m; 2 tuyến tại thôn Puối Lốp dài tổng cộng hơn 1,2 km; đường giáp Trường THPT Võ Nguyên Giáp dài hơn 244 m. Ngoài ra, xã triển khai 4 tuyến tại thôn Thiên An với tổng chiều dài hơn 1 km và 4 tuyến tại thôn Kênh Hmek dài tổng cộng gần 1,2 km.

Đến nay, tuyến đường tại thôn Kênh Săn và đường giáp Trường THPT Võ Nguyên Giáp đang được hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Các tuyến còn lại tiếp tục thi công, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn.

Ông Lưu Xuân Thành - Chủ tịch UBND xã Ia Le - cho biết: Việc nâng cấp, sửa chữa và bê tông hóa đường giao thông nông thôn có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống, sản xuất của người dân.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, UBND xã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các thôn, làng kiểm tra, giám sát quá trình thi công theo quy định.

Tại xã Phú Thiện, từ nguồn kinh phí 70 tỷ đồng do ngân sách tỉnh bố trí, địa phương đang khẩn trương sửa chữa, nâng cấp nhiều tuyến đường, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Phú Thiện, địa phương huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp và sửa chữa đường giao thông, đáp ứng nhu cầu dân sinh, sản xuất.

Trong đó, xã tập trung thi công tuyến đường A1 dài hơn 2,1 km, kết nối QL 25 với Cụm công nghiệp xã Chư A Thai, phục vụ vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân trong xã và các địa phương lân cận.

Vụ thu hoạch các loại nông sản chủ lực đang đến gần. Việc sớm hoàn thành các tuyến đường sẽ góp phần giảm khó khăn trong đi lại, vận chuyển nông sản, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.

Sự đồng thuận của người dân cùng nỗ lực của chính quyền và đơn vị thi công đang góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn khu vực phía Tây tỉnh.