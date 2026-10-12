Gia Lai tăng tốc chuyển đổi số, đưa AI vào phục vụ người dân hiệu quả

Ngày 12/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 7/10/2026 về triển khai Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo kế hoạch, AI sẽ trở thành năng lực cốt lõi, được tích hợp sâu vào hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, cung cấp dịch vụ công, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

AI hỗ trợ giải quyết hồ sơ, nâng cao hiệu quả công vụ

Đến năm 2030, Gia Lai đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng nền tảng AI hỗ trợ công vụ hàng tuần; 60% quyết định chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI; 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, hỗ trợ bởi AI và 100% hồ sơ thủ tục hành chính được AI hỗ trợ xử lý.

Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công có ứng dụng AI phấn đấu tăng tối thiểu 30% so với năm 2026. Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh cũng sẽ được nâng cấp theo hướng tích hợp AI phục vụ phân tích, dự báo, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định.

Để bảo đảm hiệu quả, tỉnh sẽ tập huấn AI cho 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp xã; đồng thời phổ cập kỹ năng cho người dân, người lao động thông qua các khóa học trực tuyến, Tổ công nghệ số cộng đồng và phong trào “Bình dân học vụ số”, chú trọng thanh niên, lao động nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đưa AI vào nông nghiệp, y tế, giáo dục và du lịch

Thay vì triển khai dàn trải, Gia Lai yêu cầu các sở, ngành lựa chọn bài toán cụ thể, xác định rõ dữ liệu đầu vào, sản phẩm, tiến độ, nguồn lực và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả.

Trong nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, AI được định hướng ứng dụng để dự báo dịch bệnh, thời tiết, cháy rừng, sạt lở, lũ quét; truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực, phát triển nông nghiệp chính xác và quản lý rừng, tài nguyên nước.

Trong văn hóa, thể thao và du lịch, tỉnh định hướng phát triển trợ lý du lịch AI, phân tích dòng khách, cá thể hóa trải nghiệm; số hóa, bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa Chăm, võ cổ truyền Bình Định và tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ở lĩnh vực y tế, AI hỗ trợ quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, phân luồng người bệnh, cảnh báo dịch bệnh và chăm sóc từ xa. Trong giáo dục, công nghệ này được ứng dụng để hỗ trợ học tập, xây dựng bài giảng, học liệu số và quản lý giáo dục dựa trên dữ liệu.

AI cũng được định hướng ứng dụng trong thương mại điện tử, chống hàng giả, giao thông, xây dựng, dự báo thị trường lao động, kết nối cung - cầu việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tỉnh sẽ hỗ trợ tiếp cận các giải pháp AI phù hợp, bồi dưỡng kỹ năng, chuẩn hóa dữ liệu và tích hợp công nghệ. Hiệu quả được đánh giá qua mức tăng năng suất, giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý, tăng doanh thu và chất lượng dịch vụ.

Đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu thu hút, hình thành ít nhất 3 doanh nghiệp AI, doanh nghiệp khởi nghiệp AI hoặc doanh nghiệp công nghệ số có sản phẩm AI “Make in Việt Nam”.

Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo của Gia Lai gồm 35 nhiệm vụ, giải pháp, được tổ chức thực hiện theo hướng có trọng tâm, tránh đầu tư trùng lặp và ưu tiên sử dụng các nền tảng AI dùng chung.

Đáng chú ý, AI trong cơ quan nhà nước chỉ có tính chất hỗ trợ, không được sử dụng làm căn cứ duy nhất để ban hành quyết định hành chính ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các hệ thống phải bảo đảm minh bạch, an toàn, có khả năng giám sát, truy vết và giải trình.

Giai đoạn 2026-2027, tỉnh tập trung rà soát dữ liệu, nguồn lực, chuẩn hóa dữ liệu ưu tiên, triển khai nền tảng AI hỗ trợ công vụ và thí điểm các bài toán đủ điều kiện trước khi mở rộng.

Việc đánh giá kết quả phải dựa trên mức độ sử dụng và hiệu quả thực tế, không chỉ tính bằng số lượng tài khoản AI được cấp.

Tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về nền tảng AI cho thanh niên