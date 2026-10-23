Gia Lai tăng sức hút đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp

Theo Sở Tài chính Gia Lai, từ ngày 16 đến 21/10/2026, tỉnh thu hút mới 4 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 6.008,29 tỷ đồng. Trong đó, có 3 dự án nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, tổng vốn 1.653,13 tỷ đồng; dự án còn lại là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2, với tổng vốn đăng ký 4.355,15 tỷ đồng.

Cùng thời gian này, tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 2 dự án nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, với tổng vốn tăng thêm 919 tỷ đồng; thu hồi 1 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp, vốn đầu tư 50 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Gia Lai thu hút mới 241 dự án, đạt 141,76% kế hoạch năm 2026 là 170 dự án, với tổng vốn đăng ký 227.539,34 tỷ đồng. Trong đó, có 233 dự án trong nước với tổng vốn 222.861,87 tỷ đồng và 8 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn 4.677,47 tỷ đồng, tương đương khoảng 179,9 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2025, số dự án thu hút mới tăng 53,5%, tổng vốn đăng ký tăng 174,96%.

Tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư giữa các khu vực vẫn có sự khác biệt. Đến ngày 21/10, các khu kinh tế, khu công nghiệp thu hút 27 dự án, trong khi chỉ tiêu được giao là 46 dự án. Như vậy, số dự án thu hút mới tại các khu vực này còn cách mục tiêu 19 dự án.

Xét trên tổng thể, phần lớn dự án mới của tỉnh vẫn nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp. Lũy kế đến ngày 21/10, khu vực này có 212 dự án với tổng vốn đăng ký 203.186,86 tỷ đồng. Trong khi đó, các khu kinh tế, khu công nghiệp thu hút 29 dự án, tổng vốn đăng ký 24.352,48 tỷ đồng.

Như vậy, bên cạnh việc duy trì kết quả thu hút đầu tư chung, Gia Lai còn dư địa để gia tăng số lượng dự án vào các khu kinh tế, khu công nghiệp. Đây cũng là cơ sở để tỉnh tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện chỉ tiêu tại từng địa bàn, từng khu vực, nhất là trong giai đoạn còn lại của năm.

Sở Tài chính Gia Lai cho biết, tính đến ngày 21/10, có 67 xã, phường đã vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư được giao, 50 địa phương đạt chỉ tiêu và 18 địa phương chưa đạt. Kết quả này phản ánh sự khác biệt về tiến độ thu hút dự án giữa các địa bàn, đồng thời cho thấy yêu cầu tiếp tục rà soát khả năng thực hiện kế hoạch tại những nơi còn thiếu chỉ tiêu.

Cùng với thu hút dự án mới, từ đầu năm đến ngày 21/10, tỉnh đã điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 105 dự án, với tổng vốn tăng thêm 16.415,78 tỷ đồng. Trong đó, 69 dự án thuộc khu kinh tế, khu công nghiệp tăng vốn 7.013 tỷ đồng; 36 dự án ngoài các khu vực này tăng vốn 9.402,78 tỷ đồng.

Việc các dự án hiện hữu tiếp tục tăng vốn là một nguồn bổ sung cho tổng vốn đầu tư đăng ký của tỉnh. Tuy nhiên, để kết quả thu hút đầu tư phản ánh rõ hơn khả năng phát triển của từng khu vực, bên cạnh số lượng dự án và vốn đăng ký, tiến độ triển khai thực tế cũng là yếu tố cần được theo dõi./.