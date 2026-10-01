Gia Lai: Tặng nhiều suất quà cho người cao tuổi, bệnh nhân phong, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Nhà hảo tâm trao quà cho 50 bệnh nhân phong đang điều trị tại Khoa Lão, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Ảnh: Kim Hường

Cụ thể, sáng ngày 30-9, Nhóm Tình nguyện hành trình chia sẻ yêu thương (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát đã đến thăm và trao tặng 50 suất quà cho 50 bệnh nhân phong đang điều trị tại Khoa Lão, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Mỗi suất quà gồm hiện vật và tiền mặt, trị giá 400 ngàn đồng. Những phần quà ấm áp tình yêu thương góp phần chia sẻ khó khăn với bệnh nhân phong.

Nhà hảo tâm trao quà cho 50 bệnh nhân phong đang điều trị tại Khoa Lão, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Ảnh: Kim Hường

Dịp này, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cũng trao tặng 150 suất quà cho 150 gia đình đang sinh sống ở Làng phong - Quy Hòa, phường Quy Nhơn Nam; trao tặng 30 suất quà cho các trẻ em khuyết tật ở Vườn tái chế Nguyễn Nga (phường Quy Nhơn Tây).

Các nhà tài trợ trao quà cho 50 người mù cao tuổi ở một số xã phường phía Đông tỉnh Gia Lai. Ảnh: Kim Hường

Trước đó,chiều ngày 29-9, Hội Người mù tỉnh phối hợp với Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát, Chi hội Ánh sáng Từ tâm - chùa Mỹ Hóa và Nhóm Tình nguyện hành trình chia sẻ yêu thương (Thành phố Hồ Chí Minh) đã trao tặng 50 suất quà cho 50 người cao tuổi mù có hoàn cảnh khó khăn ở một số xã, phường phía Đông tỉnh.

Nhóm Tình nguyện hành trình chia sẻ yêu thương (Thành phố Hồ Chí Minh) trao quà cho 50 người mù cao tuổi ở một số xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai. Ảnh: Kim Hường

Mỗi suất quà trị giá 800 ngàn đồng, gồm hiện vật và 500 ngàn đồng tiền mặt.

Nhóm Tình nguyện hành trình chia sẻ yêu thương (Thành phố Hồ Chí Minh) trao quà cho 50 trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại chùa Mỹ Hóa (xã Phù Cát). Ảnh: Kim Hường

Nhóm Tình nguyện hành trình chia sẻ yêu thương (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng trao tặng 50 suất quà, mỗi suất gồm bánh và 200 ngàn đồng tiền mặt cho 50 trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa Mỹ Hóa - xã Phù Cát.

Tổng trị giá các phần quà đã trao đợt này là 52,5 triệu đồng, do Nhóm Tình nguyện hành trình chia sẻ yêu thương (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Người mù tỉnh và Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát chung tay tài trợ.