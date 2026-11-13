Gia Lai: Tăng lực lượng ứng trực, ngăn người, phương tiện qua vùng nguy hiểm

Các điểm ngập sâu, ngầm tràn, khu vực sạt lở được bố trí chốt chặn, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Ở phường Quy Nhơn Bắc, nước ngập ở các tuyến đường, gây khó khăn cho người dân. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân vùng ngập lụt, nguy hiểm, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an cơ sở bám sát địa bàn, tổ chức túc trực 24/24 giờ tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Tại các điểm ngập, ngầm tràn, lực lượng chức năng bố trí canh gác, cảnh báo, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, lực lượng công an phối hợp với quân đội, chính quyền địa phương đến từng khu dân cư để tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động bảo vệ tài sản, kê cao đồ đạc, chuẩn bị phương án di chuyển khi nước lũ tiếp tục dâng. Các phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn được bố trí tại những địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến chiều 12/11, mưa lũ đã khiến khoảng 1.857 hộ dân bị ngập hoặc cô lập; các địa phương tổ chức di dời, sơ tán 175 hộ với 516 nhân khẩu khỏi khu vực nguy hiểm; trong đó, phường Quy Nhơn Bắc có khoảng 1.605 hộ bị ngập, một số khu vực nước dâng từ 1,2 - 1,5 m; xã Xuân An có 140 hộ với 431 nhân khẩu bị cô lập. Toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người tại thời điểm báo cáo.

Trước nguy cơ thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, tại cuộc họp chiều 12/11, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là; đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết. Tỉnh xác định 38 xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và 147 vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét thuộc địa bàn 42 xã, phường. Các địa phương phải kiểm tra thực tế từng điểm, xác định rõ đơn vị quản lý, người chịu trách nhiệm theo dõi và phương án ứng phó cụ thể.

Đối với khu vực có nguy cơ cao như chân núi, ven sông, suối, nơi đất đã bão hòa nước, chính quyền địa phương phải chủ động sơ tán người dân, ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, gia đình neo đơn và các hộ ở vùng sâu, vùng xa. Việc di dời phải được thực hiện kịp thời, đồng thời bảo đảm nơi ăn ở, lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân; không để xảy ra thiệt hại về người do chậm trễ hoặc thiếu trách nhiệm trong tổ chức sơ tán.

Mưa lũ cũng gây ngập một số tuyến đường và nhà dân ở phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các công trình, vị trí xung yếu, tập trung vào tình trạng sụt lún tại đê Vân Hội (xã Tuy Phước), các điểm sạt lở ở đèo Nha Sam (xã Canh Vinh), khu vực sạt lở núi ở An Lão và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ có nguy cơ chia cắt. Riêng làng Canh Tiến và những khu dân cư có nguy cơ bị cô lập phải có phương án tiếp tế, duy trì thông tin liên lạc và sẵn sàng cứu hộ khi cần thiết.

Đối với các hồ chứa, công trình thủy lợi, thủy điện, tỉnh yêu cầu theo dõi chặt chẽ lượng nước về hồ, mực nước và khả năng điều tiết; thực hiện nghiêm quy trình vận hành đã được phê duyệt, thông báo kịp thời cho người dân vùng hạ du. Việc điều tiết, xả lũ phải được tính toán chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, không đánh đổi an toàn của người dân để tích nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì trực ban, ứng trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”; rà soát cụ thể từng khu dân cư, từng hộ dân trong vùng có nguy cơ ngập sâu, cô lập, lũ quét, sạt lở để chủ động cảnh báo, sơ tán, không chờ xảy ra sự cố mới triển khai. Các lực lượng phải chốt chặn tại ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết, cầu yếu, tuyến đường bị chia cắt; chấn chỉnh tình trạng trực hình thức, bỏ vị trí, bảo đảm phân công và bàn giao ca trực rõ ràng.

Theo báo cáo của ngành chức năng, mưa lũ đã gây sạt lở, hư hỏng tại một số tuyến giao thông và công trình hạ tầng. Đáng chú ý, cầu Bà Lương trên quốc lộ 19C bị sạt lở mố cầu; cầu tạm trên tỉnh lộ 629 bị xói lở, phải tạm dừng lưu thông; đèo Nha Sam xuất hiện nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở, được tổ chức rào chắn, cảnh báo và tạm cấm người, phương tiện qua lại trong thời gian mưa lớn.

Theo dự báo, từ trưa 13/11, mưa trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, nước trên các sông vẫn ở mức cao, nguy cơ ngập lụt vùng hạ du, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và các tuyến giao thông vẫn còn. Tỉnh yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì cảnh giác, kiểm soát chặt các khu vực nguy hiểm, chủ động phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.