Gia Lai tăng cường quản lý đội tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đối chiếu toàn bộ dữ liệu quản lý tàu cá của tỉnh với Cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia. Cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác và thiết bị VMS.

Rà soát, phân loại toàn bộ tàu cá chưa có giấy phép hoặc hết hạn giấy phép, hướng dẫn chủ tàu làm thủ tục cấp mới, gia hạn theo quy định. Đối với các tàu không đủ điều kiện cấp phép, lập danh sách riêng và thông báo cho Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương để giám sát, không cho phép hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Công an tỉnh nắm chắc tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến hoạt động khai thác IUU.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Chi cục Thủy sản theo dõi 24/7 hệ thống giám sát tàu cá (VMS), kịp thời phát hiện các trường hợp tàu cá mất kết nối khi đang hoạt động trên biển, tàu vượt ranh giới cho phép hoặc có hành trình bất thường.

Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ và chủ tàu xác định nguyên nhân mất kết nối; phân biệt rõ giữa sự cố kỹ thuật và hành vi cố tình vi phạm để xử lý hoặc chuyển hồ sơ xử lý theo quyđịnh.

Chỉ đạo Ban quản lý các cảng cá tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, ghi nhận, cập nhật dữ liệu tàu cá rời cảng, cập cảng và sản lượng bốc dỡ hải sản lên Hệ thống eCDT. Thực hiện nghiêm quy trình cấp Giấy xác nhận và Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản. Kiên quyết không xác nhận, chứng nhận cho các lô hàng không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu hợp thức hóa hải sản khai thác bất hợp pháp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị liên quan kiểm tra 100% tàu cá xuất, nhập bến qua trạm kiểm soát Biên phòng. Kiểm tra đối chiếu kỹ về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, thiết bị VMS và danh sách thuyền viên.

Kiên quyết không cho xuất bến đối với các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu hết hạn giấy phép, tàu chưa lắp VMS hoặc VMS bị mất kết nối, tàu cá "ba không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép).

Công an tỉnh Gia Lai phải nắm chắc tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến hoạt động khai thác IUU.

Đặc biệt là hành vi tổ chức, môi giới, đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Điều tra, làm rõ và xử lý các hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ, hợp thức hóa nguồn gốc thủy sản khai thác bất hợp pháp hoặc gian lận sản lượng khai báo.

UBND các xã, phường ven biển phải rà soát, lập danh sách chi tiết toàn bộ tàu cá trên địa bàn quản lý. Phân loại rõ danh sách tàu đủ điều kiện, tàu không đủ điều kiện, tàu cá "ba không", tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU.

Phân công cụ thể cán bộ, công chức, tổ dân phố/thôn xóm chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý trực tiếp từng tàu cá, từng chủ tàu/thuyền trưởng. Nắm rõ vị trí neo đậu thực tế của từng tàu không đủ điều kiện hoạt động, tuyệt đối không cho xuất bến khai thác hải sản.

Thường xuyên làm việc với chủ tàu "ba không" để kiểm tra hiện trạng, xác định rõ nguyên nhân chưa làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp phép. Trực tiếp hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ hoặc hỗ trợ giải quyết theo thẩm quyền. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng tàu cá địa phương vi phạm IUU hoặc để phát sinh tàu cá "ba không" hoạt động trái phép trên địa bàn.