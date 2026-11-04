Gia Lai tăng cường phòng chống sốt xuất huyết khi ca mắc tăng mạnh

Trong đó, khu vực phía Tây ghi nhận 7.797 ca mắc và một trường hợp tử vong, chiếm phần lớn số ca mắc toàn tỉnh.

Lực lượng y tế, chính quyền địa phương và người dân xã Biển Hồ (Gia Lai) ra quân phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.

Đáng chú ý, riêng tuần 43 (từ ngày 26/10-1/11), Gia Lai ghi nhận 612 ca mắc mới, tập trung tại các địa bàn Phú Túc, Ia Rsai, Diên Hồng, Uar, Pleiku... Lũy kế từ đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 474 ổ dịch, tăng 64 ổ so với cùng kỳ năm trước; hiện còn 76 ổ dịch chưa được khống chế hoàn toàn.

Trước diễn biến dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 13307/UBND-KGVX, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết theo chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn chuyên môn của ngành Y tế. Mục tiêu đặt ra là kiểm soát dịch bệnh, giảm số ca mắc và hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.

UBND tỉnh giao Sở Y tế tổ chức chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết trên toàn tỉnh; tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch. Ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, thuốc, bảo đảm công tác thu dung, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Với các địa phương có số ca mắc cao, đang có ổ dịch hoạt động hoặc tiềm ẩn nguy cơ gia tăng dịch, UBND tỉnh yêu cầu thành lập tổ công tác do lãnh đạo UBND cấp xã làm tổ trưởng, huy động lực lượng tại chỗ để xử lý ổ dịch. Việc phun hóa chất diệt muỗi phải được triển khai tại 100% hộ gia đình trong khu vực ổ dịch; đồng thời tổ chức diệt lăng quăng hằng tuần.

Các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; chỉ đạo trạm y tế làm đầu mối giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và phối hợp xử lý ổ dịch. Hoạt động diệt lăng quăng phải được duy trì thường xuyên, định kỳ, chú trọng các công trường xây dựng, khu đông dân cư, nhà trọ, lán trại và những nơi thiếu nước sạch, điều kiện vệ sinh chưa bảo đảm.

Cùng với biện pháp chuyên môn, tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động kiểm tra, loại bỏ vật dụng chứa nước không cần thiết, vệ sinh môi trường, diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt. Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai hoạt động phòng dịch trong trường học, vận động học sinh tham gia kiểm tra dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng tại gia đình và nhà trường.

Các cơ quan báo chí, truyền thông cập nhật kịp thời tình hình dịch bệnh, phổ biến biện pháp phòng chống, dấu hiệu nhận biết sốt xuất huyết để người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, đến cơ sở y tế khám, điều trị khi có biểu hiện nghi mắc bệnh.

Với số ca mắc tăng mạnh, dịch bệnh xuất hiện tại nhiều địa bàn và còn 76 ổ dịch chưa được khống chế hoàn toàn, Gia Lai xác định, việc kiểm soát sốt xuất huyết cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở, ngành Y tế và cộng đồng dân cư. Trong đó, xử lý ổ dịch gắn với diệt lăng quăng tại từng hộ gia đình là giải pháp trọng tâm nhằm hạn chế nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng.