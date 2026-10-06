Gia Lai tăng cường năng lực xuất nhập khẩu, mở rộng thương mại biên giới

Quy định để doanh nghiệp chủ động giao thương biên giới

Ngày 6/10, Sở Công Thương Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên và BIDV Chi nhánh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phát triển hàng xuất khẩu, thương mại biên giới năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn công tác phát triển hàng xuất khẩu, thương mại biên giới năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai, cho biết thương mại biên giới thời gian qua có bước phát triển, đóng góp vào quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh duy trì tăng trưởng, hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách cơ bản thông suốt.

Tuy nhiên, theo ông Kha, quy mô thương mại biên giới vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Số lượng doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh còn hạn chế, mặt hàng xuất nhập khẩu chưa phong phú.

Hiện, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có 37 dự án với tổng vốn đăng ký 643,9 tỷ đồng, trong đó 29 dự án đã đi vào hoạt động. Trong khi đó, có 20 dự án của doanh nghiệp Gia Lai đầu tư tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký khoảng 1,714 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến nông sản và một số lĩnh vực xây dựng, dịch vụ. Thực tế này cho thấy, dư địa để mở rộng giao thương qua biên giới vẫn còn lớn, nhất là khi hạ tầng cửa khẩu, logistics và các dịch vụ hỗ trợ đang được tỉnh từng bước đầu tư, hoàn thiện.

Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai phát biểu khai mạc.

Chương trình tập huấn tập trung vào những nội dung trực tiếp gắn với hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới và khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp. Tại đây, các đại biểu được cung cấp kiến thức tổng quan về thương mại quốc tế và thương mại biên giới, trong đó đi sâu vào khái niệm, đặc điểm, các lĩnh vực và nguyên tắc trong thương mại quốc tế; khái niệm, đặc điểm và các hình thức hoạt động thương mại biên giới.

Một nội dung đáng chú ý là chuyên đề về pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia. Nội dung tập huấn bao gồm hệ thống điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia; các điều ước quốc tế điều chỉnh hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước; các văn bản pháp luật của Việt Nam; những quy định liên quan đến hoạt động của thương nhân, mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Các quy định về xuất nhập cảnh đối với người và phương tiện trong hoạt động thương mại biên giới cũng được cập nhật, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có thêm cơ sở để thực hiện giao thương đúng quy định.

Từ chính sách, tài chính đến yêu cầu “xanh và số”

Không chỉ tập trung vào kiến thức pháp luật, chương trình tập huấn còn mở rộng sang các vấn đề doanh nghiệp thường gặp trong quá trình đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế. Đại biểu đã được tiếp cận các sản phẩm của ngân hàng với chủ đề “BIDV đồng hành cùng doanh nghiệp SME tỉnh Gia Lai trong chuyển đổi kép ‘Xanh và số’”.

Giảng viên Mai Xuân Minh, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại cung cấp kiến thức tổng quan về thương mại quốc tế và thương mại biên giới.

Nội dung hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các giải pháp tín dụng xanh, đồng thời trang bị thêm thông tin về xu hướng chuyển đổi số. Đây cũng là yêu cầu ngày càng rõ đối với doanh nghiệp khi tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, hội nghị còn dành thời lượng để trao đổi các nội dung liên quan đến hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, thanh toán biên mậu, chứng nhận xuất xứ hàng hóa và ưu đãi thuế quan. Các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch trong hoạt động xuất nhập khẩu cũng được đưa vào chương trình. Đây là những nội dung có ý nghĩa thực tiễn đối với doanh nghiệp Gia Lai, nhất là các đơn vị sản xuất, chế biến nông sản - nhóm ngành có nhiều tiềm năng mở rộng thị trường qua biên giới và xuất khẩu.

Đại biểu được tiếp cận các sản phẩm của ngân hàng với chủ đề “BIDV đồng hành cùng doanh nghiệp SME tỉnh Gia Lai trong chuyển đổi kép ‘Xanh và số’”.

Theo ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai, một trong những hạn chế hiện nay là hạ tầng thương mại, logistics, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu chưa phát triển tương xứng. Việc kết nối giữa hạ tầng cửa khẩu với mạng lưới giao thông, trung tâm logistics và vùng sản xuất hàng hóa trong tỉnh vẫn cần tiếp tục cải thiện.

Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh đang triển khai mô hình Cửa khẩu số Lệ Thanh, hướng tới kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, rút ngắn thời gian và chi phí thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. Gia Lai cũng đang phối hợp thúc đẩy các cơ chế tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, trong đó có định hướng kết nối khu vực cửa khẩu Lệ Thanh với Oyadav.

Trong bối cảnh đó, việc cập nhật chính sách, nâng cao năng lực thực hiện thủ tục và trang bị kiến thức thị trường cho doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố cần thiết để khai thác tốt hơn lợi thế cửa khẩu và thị trường Campuchia.

Thông qua hội nghị, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có thêm cơ hội trao đổi trực tiếp với chuyên gia, đơn vị tài chính và các cơ quan liên quan; đồng thời nhận diện rõ hơn những yêu cầu về pháp lý, tài chính, thị trường và tiêu chuẩn hàng hóa khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới.