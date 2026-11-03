Gia Lai tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, bảo vệ giá trị di sản văn hóa

Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai xác định bảo tồn phải được đặt lên hàng đầu. Việc phát huy giá trị di sản phải gắn với bảo vệ tính nguyên gốc, tính toàn vẹn và giá trị lịch sử, văn hóa. Không vì yêu cầu tiến độ, giải ngân vốn, phát triển du lịch hoặc khai thác dịch vụ mà xem nhẹ các nguyên tắc bảo tồn và quy định pháp luật.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát toàn diện hiện trạng bảo tồn di tích.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường và người đứng đầu đơn vị được giao quản lý di tích nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về di sản văn hóa.

Tổ chức rà soát toàn diện hiện trạng bảo tồn, hồ sơ pháp lý, các dự án tu bổ, phục hồi, công trình xây dựng và hoạt động khai thác, sử dụng tại các di tích thuộc phạm vi quản lý.

Các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không tự ý tháo dỡ, hạ giải, di dời, thay thế cấu kiện gốc, xây dựng mới hoặc thay đổi hiện trạng di tích khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định.

Đối với di tích xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn, phải chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ khẩn cấp theo đúng thẩm quyền, đồng thời báo cáo cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn xử lý.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm hại di tích, không hợp thức hóa các hành vi vi phạm đã xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì kiểm tra, rà soát công tác quản lý di tích trên phạm vi toàn tỉnh. Trước mắt tập trung vào các di tích có dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo đang triển khai hoặc có hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình, thiết bị và khai thác dịch vụ.

Qua rà soát, Sở có trách nhiệm phân loại các trường hợp đủ điều kiện pháp lý, cần bổ sung hồ sơ, có dấu hiệu vi phạm phải kiểm tra, xử lý hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến yếu tố gốc của di tích để kịp thời áp dụng biện pháp bảo vệ.

Đồng thời, rà soát công tác thẩm định chuyên ngành; hướng dẫn thống nhất quy trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho chính quyền cấp xã và các đơn vị quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai dự án.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý di tích toàn tỉnh, từng bước số hóa hồ sơ xếp hạng, khoanh vùng bảo vệ, hiện trạng bảo tồn, dự án đầu tư và các hoạt động khai thác, sử dụng, phục vụ công tác quản lý, giám sát và công khai thông tin theo quy định.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành công văn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải báo cáo UBND tỉnh Gia Lai về kết quả rà soát bước đầu, danh mục các trường hợp cần xử lý, phương án khắc phục và đề xuất cơ chế quản lý, giám sát phù hợp.

Đối với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác quản lý, bảo vệ các di tích được phân cấp trên địa bàn. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành công văn, các địa phương phải hoàn thành kiểm tra hiện trạng, lập danh mục di tích, công trình, thiết bị và hoạt động dịch vụ thuộc phạm vi quản lý; báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp.