Theo đó, Sở Y tế được giao chủ trì rà soát, kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược, nha khoa, thẩm mỹ và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo mức độ rủi ro. Trong đó, ưu tiên xác minh, kiểm tra những cơ sở có phản ánh về tai biến, dấu hiệu khám, chữa bệnh không phép hoặc thực hiện kỹ thuật ngoài phạm vi chuyên môn được cấp phép, nhất là các dịch vụ tiêm chất làm đầy, phẫu thuật thẩm mỹ, thủ thuật nha khoa và truyền dịch.

Ngành Y tế chú trọng kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc, mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc; các cơ sở tái phạm hoặc có dấu hiệu tiếp tục hoạt động trong thời gian bị đình chỉ. Đồng thời, đối chiếu danh sách cơ sở đã rà soát với dữ liệu cấp phép và đăng ký kinh doanh để xác định chính xác tình trạng pháp lý theo hoạt động thực tế.

Ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề y, dược, nha khoa, thẩm mỹ và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Như Nguyện

Sở Y tế phải công bố đầu mối tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn các xã, phường nhận diện dịch vụ thuộc phạm vi khám bệnh, chữa bệnh và thống nhất mẫu theo dõi.

Đối với UBND các xã, phường, UBND tỉnh yêu cầu cập nhật danh sách cơ sở theo địa chỉ hoạt động thực tế, kể cả cơ sở hoạt động trong nhà ở hoặc cung cấp dịch vụ lưu động khi có thông tin. Trong 10 ngày làm việc, các địa phương phải gửi Sở Y tế danh sách đã đối chiếu, xác định cơ sở đã kiểm tra, cơ sở cần kiểm tra trực tiếp và những vụ việc cần hỗ trợ chuyên môn.

Đáng chú ý, các địa phương phải theo dõi chặt chẽ những cơ sở đã bị đình chỉ hoặc buộc khắc phục hậu quả; kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền nếu cơ sở tiếp tục hoạt động trái phép hoặc không chấp hành quyết định xử lý. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về công tác quản lý, kiểm tra và theo dõi xử lý vi phạm trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh xác minh, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nhất là những trường hợp gây tai biến nghiêm trọng, sử dụng giấy tờ giả, thuốc và mỹ phẩm giả; phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình kiểm tra.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm xử lý vi phạm quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh, thẩm mỹ trên bảng hiệu, phương tiện truyền thông và môi trường mạng. Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thuốc, mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin để người dân tra cứu các cơ sở được cấp phép, phạm vi chuyên môn và kênh phản ánh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Sở Y tế có trách nhiệm cập nhật thông tin tra cứu trên trang thông tin điện tử của ngành.

Theo yêu cầu, trong 20 ngày kể từ ngày ban hành công văn, các đơn vị phải gửi kết quả kiểm tra, xử lý và lịch kiểm tra các cơ sở nguy cơ cao còn lại về Sở Y tế. Trong 30 ngày, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về số cơ sở đã rà soát, số cơ sở nguy cơ cao đã và chưa kiểm tra, kết quả xử lý vi phạm cũng như tình hình chấp hành các quyết định xử phạt.