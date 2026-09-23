Gia Lai tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026

Kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2026.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP phường Diên Hồng và kiểm tra thực tế một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Qua kiểm tra, phần lớn cơ sở chấp hành khá tốt các quy định về bảo đảm ATTP. Nhiều cơ sở chủ động đầu tư, cải thiện điều kiện vệ sinh, kiểm soát nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Tại Mesa Bakery ở phường Diên Hồng, bà Mai Thị Thu Thủy, quản lý cơ sở, cho biết đơn vị thường xuyên quán triệt nhân viên tuân thủ các quy định về ATTP, thực hiện đúng quy trình vệ sinh trong sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại Mesa Bakery.

Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP phường Diên Hồng, địa phương hiện có 346 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý. Trong đó, 54 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; 269 cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và lưu động đã ký cam kết bảo đảm ATTP.

Ngoài ra, trên địa bàn phường có khoảng 1.900 cơ sở thuộc ngành công thương quản lý và 402 cơ sở thuộc ngành nông nghiệp quản lý.

Ông Nguyễn Đình Thức, Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, cho biết trong 8 tháng năm 2026, đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã kiểm tra 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chủ yếu kết hợp hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở thực hiện đúng quy định.

Địa phương cũng tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết bảo đảm ATTP đối với 55 cơ sở kinh doanh tại khu ẩm thực đêm; rà soát 31 cơ sở bánh mì và xe bánh mì lưu động; vận động 3 cơ sở tham gia mô hình “Bánh mì an toàn Gia Lai”.

Bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt, qua kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện một số trường hợp vi phạm.

Tại phường Quy Nhơn Nam, sáng 16/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 do ông Nguyễn Văn Đang, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống.

Tại Siêu thị Căn tin Nam Phong ở Trường Đại học Quy Nhơn, do Công ty TNHH Đầu tư siêu thị Nam Phong Tây Đô kinh doanh, đoàn phát hiện một số vi phạm về ATTP và đề xuất xử phạt 8 triệu đồng theo Điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với hộ kinh doanh bánh mì Ngọc Hà tại số 92 Ngô Mây, đoàn phát hiện cơ sở chưa bố trí riêng dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến. Thịt sống và chả lụa thành phẩm được bảo quản chung trong cùng một ngăn tủ lạnh. Với vi phạm này, đoàn đề xuất xử phạt 2 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Hoàng Phát tại 104 Thành Thái, đồng thời đề xuất xử phạt 4 triệu đồng do vi phạm một số quy định về ATTP.

Theo ông Nguyễn Văn Đang, đợt kiểm tra tập trung vào các mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Trung thu, đồng thời kiểm tra đột xuất những cơ sở có nguy cơ mất ATTP, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì.

Ngoài kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở, các đoàn kiểm tra còn lấy mẫu thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm khi cần thiết. Những trường hợp vi phạm được yêu cầu khắc phục ngay và xử lý theo quy định; cơ sở vi phạm cũng được công khai để người dân nắm thông tin, chủ động lựa chọn thực phẩm an toàn trong dịp Trung thu.