Gia Lai tăng cường kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, nhận thức và trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa đầy đủ; việc kê khai còn thiếu sót, chưa đúng quy định; công khai bản kê khai ở một số nơi còn hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát, xác minh và phối hợp giữa các cơ quan liên quan vẫn còn hạn chế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, xác định đầy đủ, chính xác người có nghĩa vụ kê khai. Ảnh: Đức Thụy

Để khắc phục những tồn tại trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu; đề cao tính tự giác, trung thực và trách nhiệm giải trình của người có nghĩa vụ kê khai, khắc phục tình trạng kê khai hình thức, đối phó, không đầy đủ hoặc không trung thực.

Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập trong phạm vi quản lý.

Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm; xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ này khi đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu rà soát, xác định đầy đủ, chính xác người có nghĩa vụ kê khai; tổ chức kê khai lần đầu, hằng năm, bổ sung và phục vụ công tác cán bộ đúng đối tượng, trình tự, thủ tục, thời hạn, biểu mẫu.

Việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, bàn giao và công khai bản kê khai phải được thực hiện nghiêm túc. Trong đó, cấp ủy viên thuộc diện kê khai thực hiện công khai bản kê khai trong cấp ủy tại cơ quan nơi trực tiếp công tác; đảng viên thuộc diện kê khai thực hiện công khai tại chi bộ nơi sinh hoạt theo quy định.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đưa nội dung kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất khi cần thiết.

Tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán và hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản ánh của báo chí và nhân dân.

Đối với cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập, cần chủ động kiểm soát, xác minh đúng thẩm quyền, đối tượng, trình tự, thủ tục; chú trọng những trường hợp có dấu hiệu kê khai không trung thực, biến động tài sản, thu nhập bất thường hoặc có phản ánh, tố cáo cần kiểm tra, xác minh.

Chỉ thị đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm soát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng quản lý và khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Quan tâm kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực chuyên môn và tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động tham mưu, tổ chức kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành các quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan phát hiện, xem xét, xử lý vi phạm.

Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả và định kỳ báo cáo, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.