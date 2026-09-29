Gia Lai: Tăng cường kiểm soát thị trường, siết chặt kinh doanh online

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường

Vi phạm trên nhiều lĩnh vực

Ngày 29.9, ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai cho biết, từ ngày 15.12.2025 đến 14.9.2026, lực lượng Quản lý thị trường toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 1.381 vụ, xử lý 626 vụ vi phạm hành chính.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 10,26 tỉ đồng. Trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 6,148 tỉ đồng; tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 2,526 tỉ đồng và tiền bán hàng hóa hơn 1,587 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng cũng tịch thu lượng hàng hóa trị giá hơn 1,07 tỉ đồng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hàng hóa trị giá hơn 6,35 tỉ đồng.

Qua kiểm tra, vi phạm được phát hiện ở nhiều nhóm hàng, lĩnh vực, từ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu đến vi phạm quy định về niêm yết giá.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, qua một kế hoạch kiểm tra chuyên đề, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý 45 vụ, trong đó có 3 vụ liên quan đến thương mại điện tử. Tổng số tiền xử phạt hành chính 476,5 triệu đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy trị giá hơn 233,6 triệu đồng.

Hàng hóa vi phạm khá đa dạng như quần áo, giày dép, túi xách, nón, kính mắt, mỹ phẩm, nước hoa và nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng.

Đáng chú ý, không ít vụ việc được phát hiện trên môi trường Internet, nơi việc xác định người bán, nguồn hàng và quá trình giao dịch phức tạp hơn so với hoạt động kinh doanh truyền thống.

Đối với mặt hàng thuốc lá, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý 21 vụ, xử phạt 97 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy 1.471 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai kiểm tra, phát hiện hàng hoá có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

Trong lĩnh vực kinh doanh vàng, qua kiểm tra 4 vụ, cả 4 vụ đều phát hiện vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 76 triệu đồng. Lực lượng chức năng buộc tiêu hủy số hàng hóa trị giá 29,7 triệu đồng, trong đó có các sản phẩm được xác định giả mạo nhãn hiệu.

An toàn thực phẩm cũng là một trong những lĩnh vực được tập trung kiểm tra.

Theo đó, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 73 vụ, phát hiện 22 vụ vi phạm, xử phạt hơn 251,4 triệu đồng và buộc tiêu hủy hơn 1.891kg thực phẩm như thịt, trứng, bột, thực phẩm chế biến, mỡ động vật...

Hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không niêm yết giá, không thông báo địa điểm kinh doanh, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc để chế biến thực phẩm và vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm.

Siết kiểm soát trên môi trường số

Cùng với kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Công an và các lực lượng liên ngành kiểm tra trên nhiều lĩnh vực.

Một số lô hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đã được tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định.

Qua công tác kiểm tra cho thấy, phương thức kinh doanh hàng hóa vi phạm ngày càng linh hoạt.

Nếu trước đây vi phạm thường được phát hiện tại cửa hàng, chợ hoặc các điểm kinh doanh cố định thì nay mạng xã hội, livestream, sàn thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát trở thành những kênh giao dịch phổ biến.

Theo cơ quan Quản lý thị trường, một số đối tượng có xu hướng thay đổi tài khoản, địa chỉ, nơi lưu giữ hàng hóa hoặc phương thức giao nhận nhằm che giấu hoạt động kinh doanh.

Thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, tập trung vào các lĩnh vực và nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao

Hàng hóa cũng có thể được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều khâu trước khi đến tay người mua, gây khó khăn cho việc xác định chủ thể kinh doanh và truy xuất nguồn gốc.

Thực tế này đòi hỏi công tác kiểm tra không chỉ tập trung vào hàng hóa tại các điểm kinh doanh mà còn phải làm rõ quá trình quảng bá, giao dịch và vận chuyển.

Đặc biệt, đối với các vụ việc phát sinh trên môi trường Internet, việc xác định người bán thực tế, nơi chứa hàng và nguồn gốc sản phẩm thường mất nhiều thời gian.

Ông Lê Hồng Hà cho biết, thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, tập trung vào các lĩnh vực, nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, lực lượng sẽ tiếp tục chú trọng kiểm tra trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội và các phương thức kinh doanh mới, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát thị trường, ngăn chặn hàng hóa vi phạm tiếp cận người tiêu dùng.