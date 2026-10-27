Gia Lai tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do não mô cầu

Theo Công văn số 8657/SYT-NVY ban hành ngày 19-10-2026, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ sở khám, chữa bệnh và UBND các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh do não mô cầu trên địa bàn.

Trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm theo dõi, phân tích tình hình dịch bệnh; phối hợp với các cơ sở y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi mắc, chùm ca bệnh và ổ dịch. Khi tiếp nhận thông tin về trường hợp nghi mắc hoặc mắc bệnh, đơn vị phải khẩn trương điều tra dịch tễ, phối hợp lấy mẫu xét nghiệm, xác minh nguồn lây, lập danh sách và theo dõi sức khỏe người tiếp xúc gần; hướng dẫn điều trị dự phòng đối với những trường hợp có chỉ định.

Các cơ sở khám, chữa bệnh được yêu cầu tăng cường sàng lọc tại khoa khám bệnh, cấp cứu, truyền nhiễm và các khoa, phòng liên quan; chủ động thu dung, cấp cứu, chẩn đoán, cách ly và điều trị người bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi phát hiện trường hợp nghi mắc hoặc mắc bệnh, cơ sở y tế phải thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và trạm y tế nơi người bệnh cư trú hoặc lưu trú, không chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Sở Y tế Gia Lai yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh não mô cầu, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Ảnh: Như Nguyện

Sở Y tế cũng yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo trạm y tế tăng cường giám sát tại cộng đồng, đặc biệt ở trường học, cơ sở giáo dục, ký túc xá, cơ sở lưu trú, doanh trại và những nơi tập trung đông người. Các cơ sở giáo dục, đơn vị quản lý địa điểm đông người cần phối hợp theo dõi sức khỏe, thông báo kịp thời khi phát hiện người có biểu hiện nghi ngờ.

Bên cạnh đó, ngành y tế tăng cường truyền thông về dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng bệnh não mô cầu; hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh đường hô hấp, giữ nơi ở và nơi làm việc thông thoáng. Người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đến ngay cơ sở khám, chữa bệnh, không tự ý điều trị tại nhà.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ khai báo, thông tin và báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm. Khi phát hiện trường hợp nghi mắc, mắc bệnh, chùm ca bệnh hoặc tình huống có nguy cơ lây lan, phải báo cáo ngay về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để kịp thời chỉ đạo, phối hợp xử lý.