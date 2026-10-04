Gia Lai tăng cường giám sát, hỗ trợ phòng, chống sốt xuất huyết tại cơ sở

Hoạt động giám sát nằm trong Chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh năm 2026, được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ tháng 8 đến hết tháng 12-2026.

Qua giám sát tại xã Kon Gang, địa phương ghi nhận 145 ca mắc SXH, tỷ suất 630,44/100.000 dân, không có trường hợp tử vong. Bệnh xuất hiện tại 12/13 thôn, làng, trong đó thôn 4 có số ca mắc cao nhất với 73 trường hợp. Địa phương ghi nhận 9 ổ dịch, đã khống chế 8 ổ, còn 1 ổ đang hoạt động.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giám sát, hỗ trợ phòng, chống SXH tại xã Kon Gang. Ảnh: ĐVCC

Đối với xã Đak Đoa, có 232 ca mắc, tỷ suất 652,1/100.000 dân, không ghi nhận tử vong; bệnh xuất hiện tại 11/13 thôn, làng. Địa phương ghi nhận 14 ổ dịch, trong đó 12 ổ đã được khống chế, còn 2 ổ tại thôn 1 và thôn 2 Tân Bình.

Đáng chú ý, tại xã Ia Nan ghi nhận 214 ca mắc, tỷ suất 2.414,80/100.000 dân, không có trường hợp tử vong. Bệnh xuất hiện tại cả 7/7 thôn, làng; tập trung nhiều tại thôn Đức Hưng với 58 ca. Địa phương có 19 ổ dịch, đã khống chế 18 ổ, còn 1 ổ đang hoạt động.

Tại xã Đức Cơ, ghi nhận 122 ca mắc, tỷ suất 517,5/100.000 dân, không có trường hợp tử vong. Bệnh xuất hiện tại 10/10 thôn, làng; trong đó thôn Chư Ty 4 có số ca mắc cao nhất với 22 trường hợp. Địa phương ghi nhận 19 ổ dịch, đã khống chế 16 ổ, còn 3 ổ đang hoạt động.

Tất cả 4 xã đều ghi nhận chỉ số BI, DI ở mức cao hơn ngưỡng mục tiêu, cho thấy công tác vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng/bọ gậy tại cộng đồng vẫn chưa đạt yêu cầu.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá SXH đang diễn biến phức tạp tại các địa bàn, nhất là những nơi còn ổ dịch hoạt động và có chỉ số BI, DI cao. Do đó, các biện pháp phòng, chống dịch cần được triển khai đồng bộ, liên tục, đồng thời tăng cường giám sát các chỉ số côn trùng và đánh giá hiệu quả sau xử lý.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống SXH. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh kiểm tra, đánh giá tình hình, đoàn công tác phối hợp với cán bộ y tế và chính quyền địa phương hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp với đặc điểm dịch tễ và nguy cơ của từng địa bàn. Trọng tâm là xác định các yếu tố nguy cơ, tổ chức xử lý triệt để ổ dịch, tăng cường diệt lăng quăng/bọ gậy, kiểm soát mật độ muỗi và đánh giá kết quả sau can thiệp.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 7.600 ca mắc SXH và 1 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng 5.059 trường hợp. Toàn tỉnh ghi nhận 393 ổ dịch, tăng 28 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2025.

Ngành Y tế khuyến cáo phòng, chống SXH là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là trong mùa mưa, thời điểm thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế, chính quyền địa phương và người dân, đặc biệt là việc xử lý triệt để các ổ chứa nước ngay tại hộ gia đình sẽ góp phần kiểm soát véc tơ truyền bệnh, hạn chế số ca mắc và nguy cơ dịch bệnh lan rộng, qua đó bảo vệ sức khỏe cộng đồng.