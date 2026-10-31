Gia Lai tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 27-10-2026, toàn tỉnh ghi nhận 9.755 ca mắc SXH, 1 trường hợp tử vong, tăng 6.446 ca và 1 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực phía Tây chiếm phần lớn với 7.797 ca mắc và 1 trường hợp tử vong.

Đáng chú ý, trong tuần 43, toàn tỉnh ghi nhận 612 ca mắc mới, tập trung tại các địa phương như Phú Túc, Ia Rsai, Diên Hồng, Uar, Pleiku... Cùng với đó, phát sinh thêm 24 ổ dịch mới. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 474 ổ dịch, tăng 64 ổ dịch so với cùng kỳ năm trước; hiện còn 76 ổ dịch chưa được khống chế hoàn toàn.

Người dân phường Hội Phú chủ động tổ chức vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng chứa nước, diệt lăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi phòng chống SXH. Ảnh: Như Nguyện

Trước nguy cơ dịch tiếp tục gia tăng và lan rộng trong mùa mưa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống SXH; đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân chủ động loại bỏ các vật dụng chứa nước, diệt lăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt.

Đặc biệt, chính quyền các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; chỉ đạo trạm y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, phối hợp xử lý triệt để các ổ dịch. Chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy phải được triển khai thường xuyên, định kỳ và duy trì hằng tuần trong thời gian có dịch, bảo đảm hạ thấp chỉ số bọ gậy xuống dưới ngưỡng an toàn.

Đối với những địa bàn có số ca mắc cao, đang xuất hiện ổ dịch hoặc có nguy cơ gia tăng dịch, UBND cấp xã phải thành lập tổ công tác do lãnh đạo địa phương làm tổ trưởng, huy động lực lượng tại chỗ tham gia phòng, chống dịch. Trong đó, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại 100% hộ gia đình trong khu vực ổ dịch theo hướng dẫn chuyên môn của ngành Y tế.

UBND tỉnh giao Sở Y tế tổ chức chiến dịch cao điểm phòng, chống SXH trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý sớm các ổ dịch, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thuốc men, phương tiện để thu dung, điều trị bệnh nhân. Các cơ sở y tế thực hiện chẩn đoán, phân tuyến và điều trị đúng phác đồ của Bộ Y tế, hạn chế thấp nhất nguy cơ biến chứng, tử vong.

Ngành Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu tăng cường truyền thông phòng, chống SXH trong trường học, vận động học sinh tham gia kiểm tra dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng/bọ gậy tại gia đình và cộng đồng. Các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với ngành Y tế cung cấp thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn người dân nhận biết sớm dấu hiệu mắc bệnh và đến cơ sở y tế khám, điều trị, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động bố trí kinh phí, nhân lực, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư, quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, không để tiếp tục lây lan trên diện rộng.