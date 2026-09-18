Gia Lai: Tặng 2,1km đường điện năng lượng mặt trời thắp sáng đường làng biên giới

Làng Chan nằm trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, các tuyến đường trong làng trước đây chưa được đầu tư hệ thống chiếu sáng ban đêm.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 bàn giao công trình "Sao sáng buôn làng" cho nhân dân làng Chan. Ảnh: BĐ

Việc thiếu ánh sáng khiến người dân gặp khó khăn khi đi lại, sinh hoạt, lao động sản xuất vào ban đêm; đồng thời ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Từ nhu cầu thực tế của địa phương và người dân, thực hiện chỉ đạo của Binh đoàn 15, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đã khảo sát, đầu tư công trình "Sao sáng buôn làng".

Sau thời gian thi công, công trình hoàn thành với chiều dài gần 2,1km, lắp đặt 58 trụ và 62 bộ đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 172 triệu đồng.

Thượng tá Phạm Xuân Tri, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, cho biết công trình được triển khai nhằm góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, đi lại của người dân làng Chan.

"Qua công trình, đơn vị mong muốn mang ánh sáng đến với bà con, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và cùng địa phương xây dựng làng biên giới ngày càng ổn định, phát triển", thượng tá Phạm Xuân Tri nói.

Công trình tại làng Chan nằm trong chương trình "Sao sáng buôn làng" được Binh đoàn 15 và các đơn vị trực thuộc triển khai tại địa bàn đứng chân. Các công trình tập trung hỗ trợ hệ thống chiếu sáng tại các khu dân cư, nhất là những địa bàn biên giới còn khó khăn. Góp phần xã hội hóa chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trước đó, năm 2025, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đã đầu tư đường điện chiếu sáng dài gần 2,5km, lắp đặt 70 trụ đèn với tổng kinh phí 162 triệu đồng, trao tặng cho người dân làng Trêl, xã Ia Dom. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân vào ban đêm, đồng thời hỗ trợ lao động sản xuất và bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu dân cư biên giới.