Gia Lai: Tạm giữ nhiều đối tượng thu giữ 2 súng AK và gần 90 viên đạn

Ngày 13/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị chức năng này vừa thu giữ 2 khẩu súng tiểu liên AK cùng 89 viên đạn và mở rộng điều tra nhiều đối tượng liên quan.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra vụ phá rừng và mua bán lâm sản trái phép xảy ra tại xã Ia Mơ, cơ quan điều tra đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1985, trú tại xã Chư Prông) tàng trữ một khẩu súng AK và 20 viên nằm trong hộp tiếp đạn, 58 viên được cất giấu dưới giường ngủ.

Công an Gia Lai thu giữ khẩu súng và 11 viên đạn (Ảnh VN).

Cụ thể, ngày 29/10, lực lượng điều tra đến căn chòi rẫy của Long tại đội 33, lâm trường An Biên (xã Ia Mơ, Gia Lai) thì phát hiện trên xe ô tô có 22 hộp gỗ chuẩn bị đưa đi tiêu thụ và 24 hộp gỗ trái phép được tập kết xung quanh xe. Quá trình kiểm tra căn chòi rẫy thì phát hiện thêm một khẩu súng, hộp tiếp đạn và số đạn lên tới 78 viên.

Quá trình điều tra, đối tượng cho biết do một người không rõ nhân thân tại khu vực biên giới giáp với Campuchia đưa.

Kết quả giám định xác định khẩu súng thu giữ là súng tiểu liên AK, thuộc loại vũ khí quân dụng. Trong số 78 viên đạn có 71 viên đạn tiêu chuẩn còn sử dụng được và 7 viên đạn nổ uy hiếp không có đầu đạn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Long về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Còn tại phường Diên Hồng (Gia Lai), các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh này cũng đã phát hiện một vụ mua bán, tàng trữ một khẩu súng AK và 11 viên đạn.

Cụ thể, tháng 11/2026 qua công tác kiểm danh, kiểm diện các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra ma túy đối với Tạ Thúc Hải (SN 1997, trú tại phường Diên Hồng). Qua kiểm tra, Hải bị phát hiện dương tính với ma túy.

Khẩu súng và 78 viên đạn tại chòi rẫy đối tượng mua bán lâm sản trái phép (Ảnh: V.N).

Quá trình xác minh, lực lượng Công an phát hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh khẩu súng AK. Từ manh mối này, Công an phường Diên Hồng phối hợp Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, truy xét.

Qua đấu tranh, Hải khai nhận khẩu súng trong đoạn clip là của Lý Công Tuấn (SN 1987, trú tại phường Thống Nhất) nhờ tìm người bán hộ.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã khẩn trương đấu tranh với đối tượng Tuấn. Tại đây, đối tượng này cho biết, súng là của cha (đã mất 2025) để lại.

Cơ quan chức năng khẩn trương Tuấn cho biết khẩu súng này do cha ruột là ông L.X.C (SN 1961, đã mất năm 2025) để lại. Tuấn nảy sinh ý định bán lấy tiền tiêu xài. Cả hai sau đó sử dụng điện thoại thông minh quay video, chụp ảnh rồi thông qua Nguyễn Duy Tiệp (SN 1992, trú tại xã Chư Sê) cùng một số đối tượng khác, Tuấn đã đến xã Chư Sê bán khẩu súng cho một người đàn ông với giá 18 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định người mua khẩu súng là Lương Trung Viên (SN 1984, trú tại phường Pleiku).

Sáng 8/11, cơ quan công an đã làm việc với Viên thu giữ một khẩu súng AK cùng 11 viên đạn, đồng thời phát hiện đối tượng này đang tàng trữ 3 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, trọng lượng gần 90 gam.

Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng và tàng trữ chất ma tuý.