Gia Lai: Tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến ma túy

Ngày 26/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Vũ Anh Dũng (SN 1993, trú tại xã Ia Krêl) cùng 2 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Đối tượng Dũng đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CACC

Trước đó, trong quá trình tổng rà soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy và làm sạch địa bàn, Công an xã Ia Nan phát hiện T.L.Q. (SN 2000, trú tại thôn Ia Kle, xã Ia Nan) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi xác minh, lực lượng công an đã lập hồ sơ đưa Q. đi cai nghiện theo quy định.

Tại cơ quan công an, Q. khai nhận đã 2 lần mua ma túy của Vũ Anh Dũng trong ngày 17/10 để sử dụng.

Từ lời khai này cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Ia Nan phối hợp với Công an xã Ia Krêl triển khai các biện pháp xác minh, tiến hành bắt giữ Vũ Anh Dũng để điều tra.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Dũng từng có một tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan công an, ngoài việc mua ma túy về bán lại cho Q. nhằm kiếm lời, Dũng còn cùng 2 đối tượng khác thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Vũ Anh Dũng cùng 2 đối tượng liên quan để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hiện, cơ quan công an đang mở rộng điều tra, xác minh vai trò, hành vi của từng người liên quan nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.