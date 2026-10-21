Gia Lai: Tạm giữ 2 đối tượng mang ma túy trên đường

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16-11, trong quá trình tuần tra tại khu vực ngã tư Lâm nghiệp (phường Hội Phú), lực lượng Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đã phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

2 đối tượng Tường và Phương đã bị lực lượng Cảnh sát 113 bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Tổ tuần tra đã yêu cầu 2 thanh niên dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Qua đó, phát hiện trên người các đối tượng có 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép ma túy đá.

Tiếp tục kiểm tra xe máy các đối tượng điều khiển đã thu giữ thêm túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, 1 cân tiểu ly và 1 điện thoại di động.

Lực lượng Cảnh sát 113 đã xác minh và xác định 2 đối tượng là Nguyễn Gia Tường (SN 1991, trú tại xã Ia Grai) và Trần Tiến Phương (SN 1992, trú tại xã Ia Hrung).

Tổ tuần tra đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hội Phú và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.