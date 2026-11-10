Gia Lai tạm dừng lưu thông qua đèo Nha Sam do nguy cơ sạt lở

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại khu vực đỉnh đèo Nha Sam trên tuyến đường nối thôn Hiệp Hưng với làng Canh Tiến xảy ra sạt lở mái taluy, đất đá tràn xuống mặt đường. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua, khu vực đèo Nha Sam (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn người và phương tiện. Để chủ động phòng ngừa tai nạn, chính quyền địa phương đã tạm thời cấm lưu thông qua khu vực này từ 9 giờ ngày 10/11 cho đến khi có thông báo mới.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, tại khu vực đỉnh đèo Nha Sam trên tuyến đường nối thôn Hiệp Hưng với làng Canh Tiến xảy ra sạt lở mái taluy, đất đá tràn xuống mặt đường, lấp mương thoát nước, gây mất an toàn giao thông. Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, địa phương quyết định đóng đoạn đèo để bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện.

Đèo Nha Sam nằm trên tuyến đường giao thông huyết mạch dẫn vào làng Canh Tiến, nơi có địa hình đồi núi cách trở. Tuyến đường dài hơn 13 km, được đầu tư nâng cấp với tổng kinh phí khoảng 156 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2025.

Trước đây, người dân muốn đến làng phải đi thuyền hơn 10 km qua hồ Núi Một hoặc băng rừng, vượt đèo mất hơn 3 giờ đồng hồ. Tuyến đường mới đã góp phần phá thế cách trở, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và phát triển kinh tế địa phương.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo UBND xã Canh Vinh đã kiểm tra hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí chốt chặn, dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo tại hai đầu đèo, đồng thời tổ chức cảnh giới, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành lệnh cấm, không tự ý vượt rào chắn hoặc đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình tại hiện trường để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, chỉ cho phép lưu thông trở lại khi bảo đảm an toàn.