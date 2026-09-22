Gia Lai: Tai nạn điện tại lò bánh mì khiến một người làm công tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 cùng ngày, anh Nguyễn Đức Duy (SN 1988, trú đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) phát hiện ông T.Đ.H (SN 1969, trú khu phố 12, phường Quy Nhơn Đông) nằm bất động cạnh tủ bánh mì trước số nhà 81 Lê Văn Thủ, thuộc tổ dân phố Nhơn Bình, phường Quy Nhơn Đông.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Phát hiện sự việc, anh Duy hô hoán và chạy vào trong nhà ngắt cầu dao điện. Sau khi nguồn điện được ngắt, anh Duy kiểm tra và phát hiện ông H đã tử vong.

Qua xác minh ban đầu, địa điểm xảy ra vụ việc là lò bánh mì S.V, cơ sở này do ông Nguyễn Ngọc Việt (SN 1978, trú tại tổ dân phố Nhơn Bình) làm chủ, ông T.Đ.H là người làm thuê. Thời điểm xảy ra vụ việc thì ông chủ lò bánh mì đang ở TP.HCM.

Theo một số người dân sống gần hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực Quy Nhơn có mưa lớn, môi trường bên trong lò bánh mì ẩm ướt.

Người dân cho rằng một mối nối dây dẫn điện có thể bị hở, dẫn đến rò điện ra phần vỏ kim loại của chiếc tủ đặt gần đó. Trong lúc làm việc, ông H được cho là đã chạm tay vào tủ để mở cửa, sau đó bị điện giật.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.