Gia Lai tái ký kết thỏa thuận hợp tác với TP Izumisano, Nhật Bản

Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và tái ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP Izumisano, tỉnh Osaka.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Thanh cảm ơn chính quyền TP Izumisano và các đối tác Nhật Bản đã đồng hành, hỗ trợ Gia Lai trong hợp tác phát triển, khắc phục hậu quả thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai (phải) tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo TP. Izumisano. Ảnh: NGỌC LUẬN

Ông Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, Gia Lai có nhiều tiềm năng, lợi thế để mở rộng hợp tác. Tỉnh đề xuất duy trì giao lưu giáo dục, văn hóa, thể thao, nhất là giữa thế hệ trẻ; tăng cường quảng bá du lịch, kết nối doanh nghiệp và nghiên cứu hợp tác về y tế, đào tạo nhân lực. Hai bên cần xác định các hoạt động ưu tiên trong năm 2027, đơn vị thực hiện và lộ trình triển khai.

Trong chuyến công tác, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền TP Izumisano ký lại thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác nhằm cập nhật tên gọi địa phương phía Việt Nam sau sáp nhập, đồng thời kế thừa các nội dung đã ký trước đây. Thỏa thuận tạo cơ sở để hai bên cụ thể hóa hợp tác thành các chương trình thiết thực, phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi địa phương.