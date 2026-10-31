Gia Lai: Tái hiện lễ đâm trâu cúng Yang mừng nhà rông mới

Nghi lễ văn hóa phục dựng cổ truyền đâm trâu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND xã Biển Hồ tổ chức, dưới sự chủ trì của Hội đồng già làng và cộng đồng Jrai làng Ia Gri. Đây là nghi lễ rất đặc biệt của cộng đồng các làng đồng bào dân tộc Jrai.

Trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Jrai, nhà rông là nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết, diễn ra các hoạt động sinh hoạt chung và lưu giữ những phong tục được trao truyền qua nhiều thế hệ. Khi nhà rông mới hoàn thành, cộng đồng tổ chức lễ cúng để bày tỏ lòng biết ơn các Yang, cầu mong bình an, no đủ, mùa màng thuận lợi và cuộc sống hạnh phúc.

Nhà rông làng Ia Gri được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng, cùng sự góp sức của cộng đồng. Công trình hoàn thành mang đến niềm vui lớn cho người dân, đồng thời tiếp tục duy trì không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng của dân tộc Jrai.

Trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Jrai, nhà rông là nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết, diễn ra các hoạt động sinh hoạt chung và lưu giữ những phong tục được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Khi nhà rông mới hoàn thành, cộng đồng tổ chức lễ cúng để bày tỏ lòng biết ơn các Yang, cầu mong bình an, no đủ, mùa màng thuận lợi và cuộc sống hạnh phúc.

Theo phong tục, lễ mừng nhà rông mới có nghi thức hiến sinh, trong đó nghi thức đâm trâu mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Tại chương trình phục dựng ở Ia Gri, nghi thức này được mô phỏng, trình diễn, không thực hiện trực tiếp.

Khi lời khấn kết thúc, tiếng cồng chiêng lại vang lên giữa sân nhà rông. Những tráng sĩ thực hiện phần trình diễn nghi thức, trong khi dân làng hòa nhịp chiêng, xoang, tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng.

Việc phục dựng lễ hội cúng Yang mừng nhà rông mới trong khuôn khổ hoạt động Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya gắn với Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Video tái hiện lễ đâm trâu hiến tế cúng Yang mừng nhà rông mới