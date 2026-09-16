Gia Lai: Sông Hà Thanh hẹn ngày rực rỡ đôi bờ

Mở hội bên dòng Hà Thanh

Trong 2 ngày 18-19/9, UBND phường Quy Nhơn và UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I năm 2026 với thông điệp “Kết nối dòng sông - Lan tỏa bản sắc - Thắp sáng tương lai”.

Giải đua SUP là hoạt động mở màn Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I năm 2026.

Theo ban tổ chức, không gian chính của lễ hội được bố trí tại đoạn cuối tuyến đường Hoa Lư, khu vực hai bờ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư và khu vực ngã ba sông gần cầu Hoa Lư.

Lễ hội hướng đến phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ. Qua sự kiện, hai địa phương mong muốn từng bước hình thành thêm sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan sông Hà Thanh, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị Quy Nhơn.

Điểm nổi bật của lễ hội là cách tổ chức các hoạt động trải dài cả trên bờ lẫn dưới nước, lấy dòng Hà Thanh làm trục kết nối. Thay vì chỉ tập trung vào sân khấu lễ hội, chương trình được mở rộng thành chuỗi trải nghiệm gồm thể thao dưới nước, thuyền hoa, đua thuyền truyền thống, trò chơi dân gian, ẩm thực, sản phẩm OCOP và không gian ánh sáng nghệ thuật.

Sáng 18/9, lễ hội mở đầu bằng giải đua SUP “Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ”, diễn ra từ 7 - 11 giờ. Hoạt động thể thao trên mặt nước được tổ chức tại khu vực sông gần cầu Hoa Lư, mở màn cho chuỗi chương trình kéo dài đến tối.

Thuyền hoa lung linh trên sông Hà Thanh tạo điểm nhấn cho lễ hội.

Đến 17 giờ cùng ngày, khu gian hàng OCOP, ẩm thực và sản phẩm lưu niệm chính thức mở cửa. Trong suốt thời gian lễ hội, người dân và du khách có thể thưởng thức ẩm thực địa phương, tìm hiểu sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch và check-in tại khu ánh sáng nghệ thuật. Đây cũng là dịp để các sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và du khách.

Chương trình khai mạc diễn ra từ 19 giờ ngày 18/9 tại sân khấu chính cuối đường Hoa Lư. Ngoài phần nghi thức, chương trình có trình chiếu clip quảng bá du lịch phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông, múa lân khai hội và chương trình nghệ thuật “Hà Thanh - Dòng sông hội tụ”.

Ngay sau khai mạc, hội thi “Thuyền hoa Hà Thanh” diễn ra trên sông. Theo lịch trình, 26 thuyền hoa sẽ tham gia diễu hành, trình diễn và dự thi trên đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư. Các thuyền được trang trí theo chủ đề, giới thiệu hình ảnh, câu chuyện và nét đặc trưng của địa phương, đơn vị tham gia.

Sông Hà Thanh thành không gian lễ hội.

Khi đêm xuống, đoàn thuyền hoa kết hợp với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng và màn hình LED tạo nên không gian trình diễn trên mặt nước. Đây là một trong những điểm nhấn của đêm khai mạc, làm nổi bật cảnh quan sông Hà Thanh và hai bờ trong ánh sáng lễ hội.

Thuyền hoa, đua thuyền tạo điểm nhấn

Ngày 19/9, các hoạt động tiếp tục diễn ra trên sông và khu vực ven bờ. Từ 7 - 11 giờ, giải đua thuyền truyền thống sông Hà Thanh được tổ chức, nối tiếp không khí thể thao của ngày khai mạc và đưa các hoạt động sông nước trở thành phần nổi bật của chương trình.

Đua thuyền trên sông Hà Thanh.

Buổi chiều, từ 15 - 18 giờ, khu vực lễ hội tiếp tục sôi động với các trò chơi dân gian, đua thúng chai và bắt vịt dưới nước. Những hoạt động mang tính cộng đồng này tạo thêm không gian giao lưu, để người dân trực tiếp tham gia thay vì chỉ theo dõi các chương trình trên sân khấu.

Từ 18 giờ, đoàn thuyền hoa tiếp tục diễu hành trên sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Hoa Lư đến cầu chữ Y. Đến 19 giờ, chương trình bế mạc bắt đầu với chương trình nghệ thuật “Sắc màu Hà Thanh”, báo cáo kết quả chuỗi hoạt động, trao giải hội thi “Thuyền hoa Hà Thanh” và giải đua thuyền truyền thống sông Hà Thanh.

Sau phần trao giải, các thuyền hoa đạt giải tiếp tục diễu hành trên đoạn sông từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư. Chương trình khép lại bằng biểu diễn âm nhạc, kết hợp ánh sáng, tạo không khí sôi động cho đêm cuối của lễ hội.

Lễ hội góp phần mở rộng không gian vui chơi, trải nghiệm cho người dân, du khách.

Với chuỗi hoạt động từ thể thao, văn hóa đến thương mại, Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” đặt dòng sông vào trung tâm của không gian sự kiện. Trên mặt nước là các cuộc đua, đoàn thuyền hoa; hai bên bờ là sân khấu, gian hàng, ẩm thực và các điểm trải nghiệm, tạo thành một không gian lễ hội liên hoàn.

Nếu được duy trì và tiếp tục hoàn thiện qua các kỳ tổ chức, lễ hội có thể góp phần mở rộng không gian vui chơi, trải nghiệm tại Quy Nhơn, đồng thời tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm địa phương, phát triển dịch vụ và tăng sức hút cho khu vực ven sông Hà Thanh.