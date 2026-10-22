Gia Lai: Sớm xử lý nhà nứt cho dân khi thi công đường

Nhiều nhà đã bị thấm dột mỗi khi mưa về, ảnh hưởng đến sinh hoạt và gây lo ngại về an toàn trước mùa mưa bão.

Nhà nứt, thấm dột, người dân mong sớm được bồi thường

Theo phản ánh của người dân tại tổ 8, khu vực 6, phường Quy Nhơn Bắc, tình trạng nhà ở xuất hiện vết nứt, thấm nước được ghi nhận trong thời gian công trình giao thông triển khai thi công. Một số hộ cho biết các vết nứt tiếp tục phát sinh dù gia đình đã sửa chữa, trong khi việc kiểm tra, giải quyết kiến nghị và thống nhất phương án bồi thường vẫn chưa đáp ứng mong muốn.

Ông Ngô Đình Dũng ở tổ 8, khu vực 6 cho biết: "Từ khi công trình được triển khai, nhà tôi bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Để đón Tết vừa rồi, gia đình đã sửa chữa một số vị trí, nhưng sau đó tình trạng nứt tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi trong nhà. Tôi đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng và mong muốn các đơn vị liên quan sớm kiểm tra hiện trạng, đưa ra phương án xử lý cụ thể".

Cùng chung mối lo, anh Nguyễn Văn Lục, cũng ở tổ 8, khu vực 6, cho biết căn nhà 2 tầng của gia đình xuất hiện nhiều vết nứt, nước thấm từ mái và tường xuống bên trong. Ngay cả khi mưa nhỏ, nước đã thấm, chảy vào nhà và nếu mưa lớn kéo dài, tình trạng có thể nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các thành viên.

Anh Lục bức xúc cho biết: "Gia đình tôi được thông báo mức bồi thường khoảng 24,9 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này chưa đáp ứng chi phí sửa chữa trên thực tế. Cụ thể, qua tìm hiểu, tôi được đơn vị sửa chữa báo giá khoảng 180–200 triệu đồng để xử lý các vết nứt, chống thấm, sửa chữa tường và sơn lại nhà".

Anh Lục kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá đầy đủ mức độ hư hỏng, xác định nguyên nhân và có phương án bồi thường phù hợp để gia đình có điều kiện sửa chữa nhà cửa trước mùa mưa bão.

Tại khu vực nơi con đường đi qua, nhiều nhà bị nứt rất nghiêm trọng. Có nhà vết nứt to, kéo dài, xé toạc nền nhà. Một số nhà khác, vết nứt làm nghiêng hẳn cả bức tường và có thể nhìn xuyên thấy ánh sáng ở bên ngoài nhà. Người dân cho biết tình trạng nhà cửa hư hỏng còn khiến họ lo lắng về mức độ an toàn khi phương tiện lưu thông qua khu vực gây rung lắc. Các hộ kiến nghị chủ đầu tư và những đơn vị liên quan sớm kiểm tra thực tế, đánh giá khách quan mức độ ảnh hưởng của quá trình thi công đối với nhà ở, làm rõ trách nhiệm và thống nhất phương án khắc phục, bảo đảm quyền lợi chính đáng.

Nhiều hộ vẫn chưa đồng ý với phương án bồi thường

Hiện nay, ở khu vực tổ 8 nơi có tuyến đường đi qua, hiện còn hơn chục hộ chưa đồng ý với phương án bồi thường. Trong đó, trường hợp của bà Trương Thị Nghi khá điển hình khi liên tục gần đây, hộ gia đình bà Nghi thường cản trở, không cho công trình thi công.

Bà Trương Thị Nghi, ở tổ 8, phường Quy Nhơn Nam, cho rằng trước khi đơn vị thi công công trình giao thông, nhà bà chỉ xuất hiện một số vết nứt nhỏ. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, các vết nứt ngày càng nhiều, tình trạng hư hỏng nghiêm trọng hơn, khiến gia đình lo ngại ngôi nhà có nguy cơ sập đổ. Bà đã nhiều lần làm đơn kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Theo bà Nghi, đơn vị liên quan đã nhiều lần đưa ra các mức hỗ trợ, bồi thường lần lượt khoảng 60 triệu đồng, 107 triệu đồng, 230 triệu đồng, 250 triệu đồng và gần nhất là 300 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình cho rằng số tiền này chưa đủ để khắc phục những hư hỏng thực tế của ngôi nhà.

"Nhà tôi hiện không bảo đảm an toàn để ở. Gia đình đã phải sống trong tình trạng lo lắng suốt nhiều tháng. Mỗi khi xe máy móc hoạt động gần nhà, gia đình lại lo nhà có thể tiếp tục nứt, hư hỏng hoặc sập đổ. Tôi mong chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan sớm vào cuộc, phối hợp giải quyết để gia đình có chỗ ở an toàn", bà Nghi kiến nghị.

Bà Nghi khẳng định gia đình không phản đối chủ trương làm đường, mong muốn công trình được triển khai thuận lợi. Tuy nhiên, bà đề nghị việc thi công cần đi đôi với trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời có phương án xử lý thỏa đáng đối với những thiệt hại thực tế. Gia đình cũng mong được xem xét hỗ trợ kịp thời trước mùa mưa, tránh nguy cơ nhà tiếp tục hư hỏng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản.

Trao đổi với phóng viên về tình hình giải quyết kiến nghị của người dân, ông Phạm Minh Quốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý các công trình dân dụng và giao thông tỉnh Gia Lai - đơn vị chủ đầu tư dự án, cho biết tuyến đường nối từ Quốc lộ 1D đến ngã 3 Ông Thọ có khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo ông Quốc, trong đợt đầu, đã có 32 hộ nhận tiền bồi thường. Ở đợt tiếp theo, khi công trình triển khai thi công cấp phối, có 64 hộ gửi đơn kiến nghị. Ban đã lập danh sách 54 hộ chuyển đơn vị bảo hiểm xem xét chi trả; đa số các hộ đã đồng ý nhận tiền, trong khi hơn 10 hộ vẫn đang khiếu nại và chưa thống nhất với phương án bồi thường.

Lý giải việc chi trả tiền bảo hiểm khi công trình chưa hoàn thành toàn bộ, ông Quốc cho biết theo nguyên tắc, việc giải quyết bồi thường bảo hiểm cần chờ đến khi kết thúc công trình. Tuy nhiên, do người dân có nguyện vọng nhận tiền sớm để chủ động sửa chữa nhà cửa, các hộ liên quan đã ký biên bản đồng ý nhận tiền, chấp nhận khả năng quá trình thi công tiếp theo vẫn có thể gây rung chấn và phát sinh hư hỏng.

Về thời gian chi trả, ông Quốc cho biết theo quy định, đơn vị bảo hiểm sẽ chuyển tiền trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, thủ tục. Theo phương án được ông thông tin, bảo hiểm chi trả 70% giá trị, phần 30% còn lại do Ban ứng để thanh toán cho người dân.

Đối với những đợt bồi thường có giá trị nhỏ, khoảng vài trăm triệu đồng, Ban có thể chủ động ứng kinh phí chi trả trước, sau đó thực hiện hoàn ứng. Riêng đợt 64 hộ vừa qua, tổng số tiền bồi thường hơn 1 tỷ đồng nên Ban phải chờ đơn vị bảo hiểm chuyển tiền về mới có thể thực hiện chi trả.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, ông Nguyễn Thái Diễn xác nhận, trong quá trình thi công tuyến đường, một số hộ dân có nhà ở bị ảnh hưởng, nứt nẻ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã tổng hợp các trường hợp bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương vận động, giải thích để người dân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, giữa mức hỗ trợ theo phương án của đơn vị bảo hiểm và mong muốn của người dân vẫn còn khoảng cách. Một số hộ cho rằng số tiền được đề xuất hỗ trợ chưa đủ để sửa chữa, xây dựng lại nhà ở.

Chủ tịch Nguyễn Thái Diễn khẳng định: Hiện nay, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, tìm hướng giải quyết một cách tối ưu nhất.

Trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần, người dân mong muốn chủ đầu tư, đơn vị bảo hiểm và chính quyền địa phương phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, chi trả tiền bồi thường theo quy định; đồng thời có biện pháp kiểm tra, bảo đảm an toàn đối với những căn nhà đang bị hư hỏng. Việc xử lý kịp thời, minh bạch không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà còn góp phần hạn chế khiếu nại, tạo đồng thuận trong quá trình triển khai công trình giao thông.

Được biết, tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới có điểm đầu giao với Quốc lộ 1D tại Km5+020, thuộc phường Quy Nhơn Bắc, điểm cuối giao Quốc lộ 19 mới tại Km8+100, thuộc phường Quy Nhơn Đông. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.490 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 600 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương).

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với vận tốc thiết kế 50 km/h, dài 4,3 km, đi qua địa bàn 2 phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Nền đường rộng 29 m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 24 m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Riêng đoạn qua nút giao ngã ba Ông Thọ có nền đường rộng 48 m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 24 m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, dải phân cách rộng 4 m, vỉa hè rộng 20 m.