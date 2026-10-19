Gia Lai: Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Tại phường An Phú, trong 2 ngày 17 và 18-10, địa phương tổ chức Giải bóng chuyền hơi chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10, thu hút 8 đội với 88 vận động viên tham gia, gồm 36 nam và 52 nữ. Kết thúc giải, Trường THCS An Phú giành giải nhất, Trường Tiểu học An Phú 1 đạt giải nhì và Trường Tiểu học An Phú 2 đạt giải ba.

Phường An Phú tổ chức Giải bóng chuyền hơi chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10. Ảnh: Ban tổ chức.

Dịp này, UBND phường An Phú phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân chung tay hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng thư ngỏ của Hội LHPN phụ nữ tỉnh Gia Lai. Với thông điệp “Hãy thay những lẵng hoa bằng hộp sữa bầu, tấm thẻ khám thai”, chương trình vận động được 7,85 triệu đồng để hỗ trợ phụ nữ mang thai khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, sáng 17-10, Đảng ủy - UBND phường Thống Nhất tổ chức giao lưu pickleball giữa cán bộ, công chức phường với Lữ đoàn Công binh 280. Các vận động viên tranh tài ở nội dung đôi nam và đôi nam - nữ trong không khí sôi nổi, đoàn kết. Hoạt động này góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị.

﻿Cán bộ phường Thống Nhất và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 280 giao lưu pickleball. Ảnh: Bá Bính

Trước đó, Hội Nông dân xã Ia Nan tổ chức Giải bóng đá nữ 5 người mở rộng với 8 đội đến từ các xã Ia Nan, Ia Dom và Ia Pnôn tham gia. Kết quả, đội Hội Nông dân xã Ia Pnôn giành chức vô địch; làng Sơn (xã Ia Nan) đạt giải nhì; làng Nú (xã Ia Nan) và Hội Nông dân xã Ia Dom đồng giải ba.

Đội bóng Hội Nông dân xã Ia Pnôn xuất sắc giành chức vô địch. Ảnh: Chu Hằng

Các hoạt động thể thao và an sinh xã hội tại các địa phương không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên và người dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia nhân dịp Ngày truyền thống Hội LHPN Việt Nam 20-10.