Gia Lai sơ tán dân, kích hoạt phương án an toàn trường học

Ngày 9/11, lãnh đạo xã Đề Gi (Gia Lai) cho biết, địa phương đã kích hoạt phương án ứng phó thiên tai, di dời 33 hộ dân với 111 nhân khẩu sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá cao dưới chân núi Gành, đến nơi an toàn trước dự báo mưa lớn trong những ngày tới.

Theo lãnh đạo địa phương, các hộ dân này đã thuộc diện được phê duyệt phương án tái định cư. Tuy nhiên, trước diễn biến mưa lớn như dự báo, các hộ bắt buộc phải di dời để phòng tránh thiệt hại.

Lãnh đạo xã Đề Gi kiểm tra khu vực dân cư ở núi Gành. Ảnh: DN.

Theo phương án di dời, các hộ dân được bố trí đến ở xen ghép các hộ gia đình có nhà ở kiên cố, an toàn trong khu vực lân cận; đồng thời một số hộ được bố trí sơ tán đến các điểm tập trung tại trường học.

Bên cạnh đó, để chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, xã Đề Gi cũng đã kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai, huy động lực lượng công an, đội xung kích và các lực lượng tại chỗ ứng trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kiểm tra các vị trí có nguy cơ sạt lở.

Người dân khu vực núi Một được hỗ trợ di dời đến nơi an toàn trước diễn biến mưa lớn, nguy cơ sạt lở. Ảnh: UBND phường Quy Nhơn.

Trong khi đó, tại phường Quy Nhơn, từ chiều 8/11, chính quyền địa phương cũng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó tại những điểm có nguy cơ sạt lở, tập trung ở khu vực núi Một và núi Bà Hỏa.

Lực lượng chức năng được bố trí túc trực, đồng thời vận động người dân chủ động sơ tán đến nhà người thân hoặc các địa điểm an toàn. Riêng khu vực núi Một, đến nay đã có 30 hộ với 122 nhân khẩu được di dời khỏi vùng nguy hiểm.

Chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần thiết

Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cũng có công văn khẩn gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu tiến hành rà soát ngay số học sinh đi học qua ngầm, tràn, cầu yếu, sông, suối, đường ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không để học sinh đến trường hoặc trở về nhà qua các khu vực này khi không bảo đảm an toàn. Căn cứ cảnh báo và tình hình thực tế, các trường chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học trước khi mưa lớn, ngập xảy ra.

Đối với trường có học sinh nội trú, bán trú, cần dự trữ đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, nước sinh hoạt, thuốc men, nhu yếu phẩm cho nhiều ngày bị chia cắt; giữ liên lạc với cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương; sẵn sàng sơ tán học sinh, giáo viên, nhân viên đến nơi an toàn.

Theo dự báo cập nhật của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 9 - 12/11, khu vực phía Đông tỉnh có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.