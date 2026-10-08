Gia Lai số hóa 70% tài liệu phổ biến pháp luật vùng dân tộc thiểu số đến 2030

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND triển khai Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”.

Điểm đột phá cốt lõi trong kế hoạch này là việc thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận pháp luật ở địa bàn vùng cao.

Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ số hóa 70% tài liệu và thực hiện 50% hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào thiểu số trên nền tảng số.

Thực tế tại Gia Lai, nhiều địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa có địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Việc tuyên truyền truyền thống bằng tài liệu giấy hay hội nghị tập trung thường tốn nhiều thời gian và chi phí nhưng độ phủ sóng chưa cao.

Để giải quyết bài toán này, UBND tỉnh đặt mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu số hóa 70% chương trình, tài liệu PBGDPL và đưa khoảng 50% hoạt động truyền thông pháp luật lên môi trường số.

Để đạt mục tiêu này, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số về pháp luật, ưu tiên thiết kế dưới dạng đồ họa thông tin (infographic), video ngắn, tiểu phẩm audio/video ngắn gọn, dễ hiểu.

Toàn bộ tài liệu sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin của cơ quan, đơn vị và chia sẻ trực tiếp với Cổng pháp luật Quốc gia.

Song song đó, Gia Lai tận dụng tối đa sức lan tỏa của các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Zalo, Facebook, YouTube và các ứng dụng thông minh trên di động. Nhờ sự phủ sóng rộng rãi của mạng di động tại các thôn, làng, thông tin pháp luật có thể trực tiếp đến tay đoàn viên, thanh niên và người dân một cách nhanh chóng, sinh động.

Việc hiện đại hóa công tác PBGDPL không chỉ đáp ứng xu thế chuyển đổi số quốc gia mà còn bảo đảm quyền tiếp cận thông tin bình đẳng cho người dân. Đây được coi là giải pháp quan trọng giúp loại bỏ khoảng cách thông tin giữa vùng khó khăn và đô thị, góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật vững chắc tại vùng Tây Nguyên.

Ngoài việc phổ biến các quy định pháp luật gắn với đời sống, Kế hoạch còn đề ra nhiệm vụ rà soát, tuyên truyền, vận động xóa bỏ các tập quán lạc hậu, hủ tục trái quy định pháp luật; lồng ghép công tác PBGDPL với các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai các nhiệm vụ phải bảo đảm đồng bộ, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.