Gia Lai siết xe chở mía quá tải, xử lý nghiêm vi phạm trong niên vụ 2026-2027

Siết xe quá tải từ đồng ruộng

Theo Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai, vùng nguyên liệu mía của doanh nghiệp này rộng hơn 20.000ha, tập trung tại 14 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong vụ thu hoạch năm 2026-2027, tổng sản lượng mía thu hoạch dự kiến đạt khoảng 1,4 triệu tấn. Các địa bàn trọng điểm vùng nguyên liệu gồm: các xã Ia Hrú, Chư A Thai, Phú Thiện, Ia Hiao, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Ia Sao, Ia Rbol, Uar, Ia Dreh, Phú Túc, Ia Rsai và phường Ayun Pa. Do đó, vào mùa thu hoạch mía, các phương tiện vận tải có tải trọng lớn hoạt động nhiều hơn trên địa bàn.

Các đơn vị doanh nghiệp kỳ cam kết không vi phạm lĩnh vực ATGT trong niên vụ mía.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, hội nghị ký kết quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an, nhà máy, doanh nghiệp và các cá nhân kinh doanh vận tải trong niên vụ mía 2026-2027. Qua đó, kiên quyết xử lý tình trạng xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ, không để tái diễn trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các vùng nguyên liệu mía của Agris Gia Lai.

Việc ký kết quy chế phối hợp được kỳ vọng sẽ tăng cường trách nhiệm của từng đơn vị, doanh nghiệp và chủ phương tiện, góp phần bảo đảm ATGT, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ mía trong niên vụ mới.

Tại hội nghị, Phòng CSGT, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai và các hộ trồng mía, đại lý thu mua đã thảo luận, thống nhất các nội dung và tiến hành ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong vụ thu hoạch mía 2026-2027.

Doanh nghiệp cùng chịu trách nhiệm về ATGT

Đại diện Phòng CSGT đánh giá, thời gian qua, Công an tỉnh và công an các địa phương thuộc vùng nguyên liệu mía đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự ATGT.

Đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai, lực lượng CSGT đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về tải trọng, kích thước phương tiện đến các lái xe vận chuyển mía về nhà máy. Doanh nghiệp cần xây dựng chế tài cụ thể đối với trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, xử lý xe quá khổ, quá tải.

Lực lượng CSGT Gia Lai tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo ATGT trên các tuyến đường.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân kinh doanh vận tải được yêu cầu quán triệt lái xe, người làm công và nhân viên bốc xếp thực hiện nghiêm quy định pháp luật về trật tự ATGT; không chở hàng quá khổ, quá tải, không sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe.

Các chủ phương tiện cũng phải kiên quyết không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật giao thông, đồng thời đẩy mạnh giám sát, quản lý hoạt động vận tải từ bến bãi, điểm tập kết và nơi xuất phát.

Đại tá Ninh Thịnh Minh Hoa, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng công an sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân viên nhà máy và lái xe của các doanh nghiệp, hợp tác xã, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở quá khổ, quá tải trên các tuyến đường.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Gia Lai sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, quản lý chặt các đối tượng, không để xảy ra tình trạng bảo kê, chèn ép người dân trong quá trình thu mua mía. Kịp thời xử lý các tình huống gây mất an ninh trật tự, gây rối trật tự công cộng; tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đảm bảo người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh.

Đại tá Hoa cho biết thêm, đơn vị công an sẽ cập nhật đánh giá KPI đối với lĩnh vực an ninh trật tự, ATGT để có những tham mưu tốt hơn với cấp trên để bảo đảm an toàn trên các tuyến giao thông và giảm thiểu TNGT trên địa bàn trong thời gian cao điểm vụ mùa mía.

Điểm d khoản 19 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định: Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: d) Thực hiện hành vi quy định tại điểm d khoản 11, điểm h khoản 14, điểm c khoản 16 Điều này buộc khôi phục lại hình dáng, kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông.