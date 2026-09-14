Gia Lai: Siết tiến độ, không để dự án được chấp thuận rồi 'nằm im'

52 dự án chưa có động thái khởi công

Ngày 14/9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường nhằm đánh giá tình hình khởi công, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Châu, Phó giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Văn Châu, Phó giám đốc Sở Tài chính, tính đến ngày 14/9, toàn tỉnh đang theo dõi, đôn đốc 419 dự án đầu tư ngoài ngân sách, chưa bao gồm các dự án trong khu, cụm công nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 331.459 tỷ đồng. Tổng vốn đã giải ngân mới đạt hơn 70.501 tỷ đồng.

Riêng nhóm dự án phải khởi công trong tháng 9, hiện có 108/168 dự án đã xác định ngày khởi công; 52 dự án chưa có động thái và 8 dự án phải chấm dứt hoạt động. Tỷ lệ hoàn thành chung toàn tỉnh đạt 67,5% kế hoạch.

Đáng chú ý, các dự án chưa khởi công nằm tại 34 xã, phường. Một số địa phương còn nhiều dự án chậm triển khai như phường Quy Nhơn Bắc với 4 dự án, phường Quy Nhơn 3 dự án, xã Phú Thiện 3 dự án, xã Ia Le 2 dự án.

Riêng phường Quy Nhơn Bắc, có 4 dự án, trong đó có 3 dự án liên quan đến nhà ở xã hội và khu đô thị vẫn chưa có dấu hiệu khởi công dù đã được đôn đốc trong thời gian qua.

Lãnh đạo Sở Tài chính nêu một số vướng mắc cần tập trung tháo gỡ.

Bên cạnh nguyên nhân từ công tác chỉ đạo, điều hành ở địa phương, nhiều dự án còn chậm do năng lực và điều kiện thực hiện của nhà đầu tư. Đơn cử, tại xã Cát Tiến, dự án Vĩnh Hội tiếp tục trễ hẹn do nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính. Trong khi đó, tại khu vực phía Tây tỉnh, một số dự án nông nghiệp công nghệ cao, nhất là các dự án chăn nuôi heo, phát sinh vướng mắc liên quan đến đánh giá tác động môi trường và ý kiến lo ngại của người dân về nguy cơ ô nhiễm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá công tác thu hút đầu tư thời gian qua đạt kết quả tích cực, số lượng dự án được thu hút khá lớn. Tuy nhiên, việc triển khai tại một số địa phương chưa đồng đều, vẫn còn tình trạng dự án chậm tiến độ, chưa phát sinh khối lượng thực tế.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, việc đánh giá kết quả thu hút đầu tư không thể chỉ dựa trên số lượng dự án được chấp thuận mà phải gắn với tiến độ triển khai, nguồn vốn đã thực hiện và khối lượng đầu tư thực tế.

Đối với từng dự án chậm tiến độ, các cơ quan chức năng phải xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về cơ quan Nhà nước hay doanh nghiệp để có hướng xử lý phù hợp. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, nhất là quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, phải được chủ động giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng lưu ý không thể quy toàn bộ nguyên nhân chậm tiến độ cho cơ quan Nhà nước. Trường hợp doanh nghiệp hạn chế về năng lực tài chính, nhân sự hoặc không thực hiện đúng cam kết thì phải được xác định rõ để có biện pháp xử lý, kể cả xem xét thu hồi dự án theo quy định.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm của từng bên khi dự án chậm tiến độ.

"Chúng ta phải xác định rõ trách nhiệm của từng bên. Những gì thuộc trách nhiệm của cơ quan Nhà nước thì phải chủ động giải quyết; những gì thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp thì phải yêu cầu doanh nghiệp thực hiện", Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương phải phát huy vai trò trung gian, chủ động tuyên truyền, vận động, đối thoại để tạo sự đồng thuận giữa người dân và doanh nghiệp, không để nhà đầu tư tự giải quyết với người dân mà thiếu sự hỗ trợ của chính quyền.

Rõ trách nhiệm, xử lý từng dự án

Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu UBND các xã, phường có dự án trên địa bàn phải chủ động theo dõi tiến độ, cập nhật hằng tuần dự án đang thực hiện đến đâu, còn vướng mắc gì để kịp thời báo cáo sở, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu.

Theo Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Quế, tiến độ khởi công dự án không phải là trách nhiệm riêng của lãnh đạo UBND tỉnh mà trước hết thuộc về chính quyền địa phương và các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Những khó khăn thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để được chỉ đạo.

Phó chủ tịch UBND tỉnh dẫn ví dụ dự án cây xăng dầu Hoài Hương tại phường Hoài Nhơn Đông, được chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu năm nhưng chậm triển khai. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh xác định vướng mắc nằm ở phương án thuê đất. Theo đó, doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất một lần với số tiền lớn, khiến nguồn lực dành cho đầu tư dự án bị dồn vào một khoản chi phí, khó triển khai đồng thời các hạng mục khác. Doanh nghiệp đề xuất được chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất hằng năm để có thêm nguồn lực triển khai các hạng mục của dự án. Sau khi vướng mắc được làm rõ và hướng xử lý được thống nhất, dự án đã được triển khai.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, trường hợp này cho thấy việc các sở, ngành và địa phương chủ động nắm bắt khó khăn, trực tiếp kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ thực hiện dự án.

"Địa phương, sở, ngành phải hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, không thể để dự án kéo dài chỉ vì doanh nghiệp chưa được hướng dẫn đầy đủ", ông Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai đối với những dự án đã hoàn tất các điều kiện, chuẩn bị đầy đủ và xác định được thời điểm khởi công. Trường hợp còn khó khăn, vướng mắc, nhà đầu tư phải chủ động báo cáo để được hướng dẫn, tháo gỡ.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi xuyên suốt tiến độ từng dự án, phân loại rõ dự án đang triển khai đúng tiến độ, dự án chậm tiến độ và dự án chưa triển khai; đồng thời xác định cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho hay, báo cáo tiến độ phải cụ thể đến từng dự án, không thể chỉ nêu chung chung là "chưa khởi công". Đối với công tác giải phóng mặt bằng, địa phương phải rà soát cụ thể số hộ dân, nhà ở, mồ mả, đất nông nghiệp, đất rừng và tiến độ thực hiện từng phần việc.

"Các đồng chí phải xuống thực địa để kiểm tra, xem thực tế dự án đang vướng ở đâu, nhà đầu tư cần gì và địa phương có thể hỗ trợ gì; không thể chỉ ngồi chờ nhà đầu tư đến làm việc rồi mới xử lý", Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh cũng khẳng định quan điểm thu hút đầu tư hiện nay không còn theo hướng "có dự án là chấp nhận", mà phải gắn với năng lực và trách nhiệm của nhà đầu tư. Dự án đã được chấp thuận phải được triển khai thực chất, tránh tình trạng kéo dài nhiều năm nhưng không tạo ra khối lượng đầu tư thực tế.

"Tất cả các dự án phải được triển khai thực chất. Dự án đã được giao mà một năm không đưa vào sử dụng thì đã là lãng phí. Không thể để tình trạng dự án kéo dài hàng chục năm mà không triển khai, sau đó lại xin điều chỉnh hết nội dung này đến nội dung khác", Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Thanh nêu rõ.

Theo đó, những dự án đã được tháo gỡ đầy đủ nhưng nhà đầu tư vẫn không thực hiện đúng cam kết, đúng thời hạn phải được xem xét, xử lý theo quy định, kể cả đề xuất thu hồi nếu đủ điều kiện.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát các dự án chậm, chưa triển khai hoặc không có khối lượng thực hiện; tổ chức làm việc trực tiếp với từng trường hợp để xác định rõ vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp.

Mục tiêu là vừa kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý, vừa nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư, bảo đảm các dự án được chấp thuận phải được triển khai thực chất, tạo hiệu quả đầu tư và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.